Экономика
ИнфоросКудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Как следует из доклада главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, по итогам проверки удалось выяснить, что неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей. Сложившаяся ситуация оказалась наихудшей за последние 11 лет, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить258
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфакс19 февраля в 16:02
Кудрин: Причины и виновники плохого исполнения бюджета в 2019 году станут известны в апреле
ПРАЙМ19 февраля в 16:29
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Общество
В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки
Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Музыка
Букмекеры прочат Украине 21 место на Евровидении
По прогнозам букмекеров Украина может занять 21 место на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Политика
Путин рассказал о предотвращении крупных угроз для РФ в Сирии
Президент России Владимир Путин рассказал, что наши военные в Сирии уничтожили хорошо оснащенные террористические группировки.
Экономика
Туроператоры просят Мишустина компенсировать убытки от коронавируса
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае, как это планируется сделать в отношении Минтранса.
Политика
Писателя и журналиста из России не пустили на Украину
Ранее, 21 февраля, украинские пограничники не пустили в страну троих граждан РФ, занятых в сфере СМИ и социальных коммуникаций.
Общество
Театр «Ла Скала» отменил все спектакли из-за коронавируса
Миланский оперный театр Ла Скала объявил об отмене всех спектаклей с вечера воскресенья из-за распространения коронавируса в Италии.
Армия и оружие
Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»
Общество
Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google
На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
Политика
Путин: Россия будет изобличать любые попытки исказить историю
Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества заявил, что страна всегда будет изобличать любые попытки исказить историю и не даст никому перечеркнуть героическую страницу в своей истории.
Биатлон
Норицын будет уволен после окончания сезона
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын будет уволен после окончания текущего сезона.
Общество
Опубликован рейтинг стран с самым быстрым интернетом
Ресурс WebsiteToolTester опубликовал рейтинг стран мира с самым быстрым интернетом. Россия в нём заняла 53 место из 207.
Происшествия
В Татарстане произошло массовое отравление парами хлора в бассейне
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Футбол
«Видеть от петербуржцев такую заботу и теплоту к иностранцу — удивительно». «Матч ТВ» поговорил с Себастьяном Дриусси
Из интервью вы узнаете: Насколько реален был интерес к Дриусси со стороны "Интер Майами"; Пробовал ли он знаменитую петербургскую шаверму; О самом памятном подарке в его жизни на день рождения; Чем растрогали Себастьяна болельщики "Зенита" "В 18 лет на моем дне рождения вся Аргентина гуляла" — 9 февраля вам исполнилось 24 года.
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Общество
В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты
Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска. Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская.
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Недвижимость
Вторичный рынок ожидает второго дыхания
В ЦИАН отрицательную динамику отмечают также в Краснодаре, где за месяц вторичная недвижимость подешевела на 1,7%, до 65,8 тыс. руб. за кв. м. Стоимость реальных сделок на вторичном рынке обычно оказывается ниже представленных цен.
Армия и оружие
Обнародованы некоторые характеристики САУ «Коалиция»
В Сети появились фото буклета с некоторыми характеристиками перспективной артустановки 2С35 "Коалиция-СВ".
Футбол
Финал «Кубка Легенд» был прерван из-за скандала с судейством
Финальный матч футбольного международного турнира "Кубок Легенд" между сборными России и мира был прерван из-за спорного судейства.
Политика
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Космос
Получены данные, меняющие историю формирования Земли
Происшествия
Число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции возросло
Восемь из 21 пострадавшего при землетрясении в Турции находятся в критическом состоянии. Число погибших достигло восьми.
Музыка
Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.