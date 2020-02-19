Экономика
ИнфоросКудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Как следует из доклада главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, по итогам проверки удалось выяснить, что неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей. Сложившаяся ситуация оказалась наихудшей за последние 11 лет, передает РИА Новости.
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Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет
Rambler News Service19 февраля в 16:05
Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфакс19 февраля в 16:02
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