Экономика
RT на русскомКудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
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Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.РИА Новостивчера в 17:28
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Кудрин озвучил сумму неизрасходованных средств федерального бюджета за прошлый год
Московский Комсомолецвчера в 16:31
Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфаксвчера в 16:02
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