Экономика
РИА НовостиКудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
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с чего всё началось
Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.РИА Новостивчера в 17:28
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Кудрин озвучил сумму неизрасходованных средств федерального бюджета за прошлый год
Московский Комсомолецвчера в 16:31
Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфаксвчера в 16:02
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