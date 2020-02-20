Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.

с чего всё началось

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

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