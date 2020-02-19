Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
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Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

РИА Новости19 февраля в 17:28

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

RT на русском19 февраля в 16:30

Как не тратились деньги бюджета

Коммерсантъ19 февраля в 16:01

Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

Интерфакс19 февраля в 16:02

Кудрин упрекнул чиновников за непотраченные ₽1,1 трлн

РБК19 февраля в 16:00

Кудрин рассчитывает, что кабмин к апрелю разберется в причинах неисполнения бюджета - 2019

ТАСС19 февраля в 16:24

Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет

Rambler News Service19 февраля в 16:05
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СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

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Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

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На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
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Трамп заявил о важности примирения России и Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 23 февраля заявил, что хочет примирения России и Украины.
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Армия и оружие

Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

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Специалисты тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что передача вируса COVID-19 началась не в декабре, а еще в ноябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Инженер Майк Хьюз разбился на самодельной паровой ракете

Американский инженер Майкл Хьюз (Mike Hughes) погиб в субботу во время очередной попытки взлететь на самодельной паровой ракете, сообщает Space.com.
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Прототип Lada Vesta в стиле Audi взорвал Сеть

Как сообщает «Автоновости дня», сейчас седан LADA Vesta в самой доступной комплектации Standart с 1,6-литровым 106-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» стоит минимум 621 900 рублей.
Автоновости дня 05:55
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Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Певица Лолита Милявская продемонстрировала похудевшую фигуру в купальнике.
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Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском 10:11
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Известия 21 февраля в 15:10
Происшествия

Появилось видео рухнувшего в Магадане самолета

Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки частного Ан-2 в Магадане.
ТВ Центр 20 февраля в 01:06
Политика

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

РИА Новости 14:30
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Культуромания 21 февраля в 13:02
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Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru 21 февраля в 23:17
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM 12:23
Здоровье

В Италии число заразившихся коронавирусом за последние дни выросло в четыре раза

Одна из верующих в свое время отказалась пройти тест на коронавирус и после этого посещала службы, где заразила остальных прихожан.
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Общество

В небе над Петербургом прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

В честь праздничной даты над небом Северной столицы прогремел артиллерийский салют.
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Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо

У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
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Культура

Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года

В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.
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Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru 10:36
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Шипулин назвал гадким решение обыскать Логинова в преддверии гонки ЧМ

Олимпийский чемпион Антон Шипулин прокомментировал обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, которые произошли накануне старта эстафетной гонки чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
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Подарила свадебное платье сопернице

Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Независимый публицист 21 февраля в 02:12
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Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины.
РИА Новости вчера в 21:39
Политика

В Киеве митингующие потребовали отставки Авакова

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Армия и оружие

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Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
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Экс-супруг Бузовой устроил фотосессию с новорожденной дочкой

Бывший супруг певицы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов устроил фотосессию с новорожденной дочкой.
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