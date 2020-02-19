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Биатлон Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.

Политика Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.

Общество Инженер Майк Хьюз разбился на самодельной паровой ракете Американский инженер Майкл Хьюз (Mike Hughes) погиб в субботу во время очередной попытки взлететь на самодельной паровой ракете, сообщает Space.com.

Авто Прототип Lada Vesta в стиле Audi взорвал Сеть Как сообщает «Автоновости дня», сейчас седан LADA Vesta в самой доступной комплектации Standart с 1,6-литровым 106-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» стоит минимум 621 900 рублей.

Общество Украинцев предупредили о снижении пенсий Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.

Происшествия Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.

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Здоровье Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Биатлон Шипулин назвал гадким решение обыскать Логинова в преддверии гонки ЧМ Олимпийский чемпион Антон Шипулин прокомментировал обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, которые произошли накануне старта эстафетной гонки чемпионата мира в итальянской Антерсельве.