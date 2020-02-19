Экономика
РИА НовостиКудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
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Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфакс19 февраля в 16:02
Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет
Rambler News Service19 февраля в 16:05
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Общество
Гороскоп на неделю с 24 февраля: Овны мирятся, Львы завалены делами
Львы на неделе с 24 февраля вкладываются в будущее, будь то образование или обустройство дома.
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов устроил фотосессию с новорожденной дочерью
Российский футболист Дмитрий Тарасов, который ранее был женат на телеведущей Ольге Бузовой, опубликовал фотографии со своей новорожденной дочерью.
Экономика
Банковское сопровождение способствует «обелению» стройки
"При любом обелении отрасли растёт себестоимость, и это нормально", - пояснил замминистра.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Политика
Совфед оценил слова Трампа о мире России и Украины
В Совете Федерации прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях.
Общество
Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
Футбол
Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд
Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
Общество
В Лондоне началась акция в поддержку Ассанжа
Масштабная акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началась в Лондоне в преддверии судебных слушаний об экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости.
Культура
Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года
В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.
Здоровье
Гарвардский ученый назвал три лучших продукта для защиты сердца
Гарвардский ученый назвал три лучших продукта, способствующих эффективной защите сердца.
Футбол
Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»
Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Армия и оружие
Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр
Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Общество
В Великобритании затопило поместье Джорджа Клуни
Вышедшая из берегов из-за шторма «Деннис» Темза нанесла урон собственности американского актёра Джорджа Клуни и его супруги Амаль в графстве Беркшир.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Политика
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
Биатлон
Драчев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подтвердил информацию о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии, сообщает Sports.ru / 22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени.
Происшествия
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
Только что в Беларуси завершилось бойцовское шоу, в главном бою которого россиянин Сергей Харитонов победил бразильца Родригеса.
Армия и оружие
Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа
По Израилю из сектора Газа была выпущена 21 ракета, 13 удалось перехватить, сообщает израильская армия.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Кино
Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Общество
Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
На границе с Австрией остановили следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус.
Хоккей
Малкин выполнил хет-трик Горди Хоу, но не принес победу
Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин исполнил хет-трик Горди Хоу в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталс».
Происшествия
Тюменские хирурги спасли жизнь проглотившей заколку девочке
Детские хирурги ОКБ № 2 в ходе сложнейшей операции извлекли проглоченный предмет из почки маленькой пациентки, сообщает пресс-служба ОКБ №2. Сразу после госпитализации врачи установили причину плохого самочувствия девочки - проведённый анализ крови показал наличие септического шока, причиной которого мог стать проглоченный ранее предмет.
Экономика
Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года
К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.