Экономика

REGNUMREGNUMКудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Средства федерального бюджета РФ в 2019 году в размере 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

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Отголоски советских времён: низкое исполнение бюджета

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Счетная палата заявила о худшем исполнении инвестпрограммы за 16 лет

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Эксперт оценил объём неисполненных расходов бюджета-2019

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Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

Интерфаксвчера в 16:02

Счетная палата фиксирует уклонение расходов бюджета от плана

Коммерсантъвчера в 16:01

Кудрин рассчитывает, что кабмин к апрелю разберется в причинах неисполнения бюджета - 2019

ТАССвчера в 16:24
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Общество

Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Газета.Ru 13:04
Происшествия

Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии

Полиция провинции Хатинь во Вьетнаме предъявила обвинения семи людям в организации и посредничестве в нелегальной миграции после гибели 39 вьетнамцев в Великобритании, сообщает агентство Vietnam News.
РИА Новости 21:10
Происшествия

СК возбудил дело после наезда автомобиля на журналиста в Красноярске

Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной журналистской деятельности после наезда автомобиля на корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина в Красноярске.
RT на русском 10:14
Космос

Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам

Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
Популярная механика 18 февраля в 04:49
Кино

У звезды «Гарри Поттера» Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии

Говорит Москва 11:57
Политика

Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.
RT на русском 21:49
Происшествия

Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой

Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.
RT на русском 15:30
Энергетика

Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
BFM.ru 13:14
Политика

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Интерфакс 19:18
Происшествия

Суд в Забайкалье отказал замминистру ЖКХ Кузнецову в переводе под домашний арест

Суд 21 февраля рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты в интересах Кузнецова на постановление суда первой инстанции, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 10 апреля.
Zabnews.ru 22:15
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Экономика

Дума приняла в первом чтении законопроекты по развитию малого бизнеса

Первая инициатива касается предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН).
Право.ру 07:42
Общество

ВЦИОМ: только треть россиян проходила службу в армии

Около 40% жителей России считают, что с 23 февраля следует поздравлять тех, кто проходил военную службу.
ТАСС 19:01
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
РИА Новости 20:41
Армия и оружие

В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе

Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
РИА Новости 15:24
Экономика

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 07:04
Общество

Евкуров поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров письменно поручился за замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС 08:39
Хоккей

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Монреалю»

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, открыв счет в матче.
Газета.Ru 21:50
Происшествия

Мужчина погиб при падении в шахту лифта в Саратовской области

Местный житель погиб при падении в шахту лифта в городе Балаково Саратовской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Газета.Ru 14:35
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Политика

Эксперты рассказали о страхах россиян в связи с уходом Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБК 23:00
Экономика

Барнаульский аэропорт перейдет под контроль «Новапорта»

Контроль над большей частью акций авиапредприятия «Алтай» в Барнауле перейдёт компании «Новапорт».
Байкал24 вчера в 19:24
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $58

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $58,05 за баррель.
ТАСС 18 февраля в 22:07
Армия и оружие

Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".
РИА Новости 21:45
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.
Вечерняя Казань 02:08
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Американской киноакадемии наградить в качестве лучшего фильма года южнокорейскую картину Пон Чжун Хо «Паразиты».
Известия 20:50
Футбол

«Арсенал» победил «Олимпиакос» на выезде

Ответная встреча пройдет в Англии 28 февраля. Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Байер» победил «Порту» в матче Лиги Европы.
ГЛАС.RU 17:12
Армия и оружие

Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

РИА Новости 19:58
Общество

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Политика

Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету

В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету.
Газета.Ru 21:05
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