Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
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Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина

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Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения

Ссылаясь на источники из Мисураты, СМИ Ливии рассказывают о появлении на территории страны десантного корабля, прибывшего для содействия так называемому Правительству национального согласия Ливии.
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Золотов вручил награды отличившимся сотрудникам Росгвардии

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Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски.
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Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился не согласованным с ним решением вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой.
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Многие вещи говорят о том, что я, возможно, очень хорошо вписался бы в «Ливерпуль» со своим стилем игры.
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С ультрадисперсными частицами связали развитие опухолей в мозге

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В Одессе вандалы осквернили мемориал в честь освобождения города

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Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации

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Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

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Главный хит с нового альбома BTS собрал больше 700 млн просмотров

Самый популярный корейский бойз-бэнд выпустил четвертый альбом Map Of The Soul:7. Цифра семь означает, что в группе по-прежнему семеро поющих и танцующих парней, а BTS в этом году исполняется семь лет.
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В конце 2020 года планируется запустить с космодрома Байконур первый спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.
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«Вехен» — «Гройтер Фюрт»: кто прервет серию?

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В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек

"В Ломбардии у нас наибольшее число зараженных – 54 человек, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте", - перечислил Боррелли.
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