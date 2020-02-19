Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

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