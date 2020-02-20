Экономика
РИА НовостиКудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
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Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфакс19 февраля в 16:02
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Общество
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Президент США Дональд Трамп иронично высказался на тему сообщений в СМИ о том, что Россия якобы помогает одному из фаворитов в гонке за номинацию в президенты от Демократической партии США - Берни Сандерсу.
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Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
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Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
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Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Здоровье
В Грузии проходят карантин более 30 прибывших из Китая
Грузинские власти эвакуировали из разных городов Китая 34 своих граждан, они проходят двухнедельный карантинный период на территории медцентра города Сачхере, заявил руководитель Центра по управлению заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
Космос
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Астрофизики из Японии обнаружили в центре галактики Млечный путь необычный объект.
Экономика
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Технологии
Vox (США): большинство из нас ошибочно понимает метаболизм (Vox)
"Для большинства людей базовая скорость метаболизма составляет от 60 до 70 процентов от всех энергозатрат — таков общепринятый факт", — сообщил мне Алексей Кравиц, нейробиолог и исследователь ожирения в Национальном институте здоровья.
Здоровье
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Гаджеты
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Политика
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 556
Южная Корея зафиксировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число заражённых в стране возросло до 556.
Политика
Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком
Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом».
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Китай намерен создать специальную свободную медицинскую зону с Россией
Координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов сообщил, что в Китае будет создана свободная медицинская зона для совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных заболеваний, пишет «Интерфакс».
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые стал отцом
Знаменитый голливудский 56-летний режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Политика
Посол России оценил резолюцию Эстонии о начале Второй мировой войны
Ранее проект документа, в котором Россию обвинили в переписывании истории Второй мировой войны, встретил осуждение в российском посольстве.
Политика
Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде
Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
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Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился эмоциями от своего гола в ворота "Нью-Джерси Дэвилс" (2:3), передает "Чемпионат".
Общество
Плату за парковку на улицах Москвы отменят на два дня
В пресс-службе ГКУ «Администратор парковочного пространства» рассказали, что 23 и 24 февраля можно будет парковать автомобиль на всех столичных улицах бесплатно.
Наука
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Гаджеты
Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S
В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S.
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Армия и оружие
В ЛНР сообщают о ситуации на линии разграничения. Сводка: 22 февраля
Филипоненко подчеркнул, что обстрелы не прекращаются даже на фоне того, что в 93-й бригаде ВСУ ведет работу комиссия Генерального штаба.