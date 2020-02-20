Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
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Эксперт оценил объём неисполненных расходов бюджета-2019

RT на русском20 февраля в 10:17

Кудрин рассчитывает, что кабмин к апрелю разберется в причинах неисполнения бюджета - 2019

ТАСС19 февраля в 16:24

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

РИА Новости19 февраля в 17:28

Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

Интерфакс19 февраля в 16:02

Счетная палата фиксирует уклонение расходов бюджета от плана

Коммерсантъ19 февраля в 16:01

Кудрин упрекнул чиновников за непотраченные ₽1,1 трлн

РБК19 февраля в 16:00

Отголоски советских времён: низкое исполнение бюджета

REGNUM20 февраля в 06:38
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Общество

Девушек, снявшихся в порно-клипе фронтмена Rammstein, затравили в сети

Накануне.Ru 20 февраля в 02:46
Политика

Трамп прокомментировал слухи о поддержке Сандерса со стороны России

Президент США Дональд Трамп иронично высказался на тему сообщений в СМИ о том, что Россия якобы помогает одному из фаворитов в гонке за номинацию в президенты от Демократической партии США - Берни Сандерсу.
РИА Новости 11:32
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском 19:56
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

RT на русском 17:01
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa вчера в 03:06
Здоровье

В Грузии проходят карантин более 30 прибывших из Китая

Грузинские власти эвакуировали из разных городов Китая 34 своих граждан, они проходят двухнедельный карантинный период на территории медцентра города Сачхере, заявил руководитель Центра по управлению заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
РИА Новости 20:21
Космос

Ученые обнаружили черную дыру в центре Млечного пути

Астрофизики из Японии обнаружили в центре галактики Млечный путь необычный объект.
Комсомольская правда вчера в 04:53
Экономика

Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Lenta.ru 19:20
Технологии

Vox (США): большинство из нас ошибочно понимает метаболизм (Vox)

"Для большинства людей базовая скорость метаболизма составляет от 60 до 70 процентов от всех энергозатрат — таков общепринятый факт", — сообщил мне Алексей Кравиц, нейробиолог и исследователь ожирения в Национальном институте здоровья.
ИноСМИ 20:36
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

РИА Новости 20 февраля в 20:41
Гаджеты

Sony представила недорогой смартфон Xperia L4

Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Rusargument 20 февраля в 09:54
Политика

ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине

Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости 16:39
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 556

Южная Корея зафиксировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число заражённых в стране возросло до 556.
RT на русском 20:44
Политика

Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком

Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом».
REGNUM 11:07
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 февраля в 11:13
Здоровье

Китай намерен создать специальную свободную медицинскую зону с Россией

Координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов сообщил, что в Китае будет создана свободная медицинская зона для совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных заболеваний, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 20 февраля в 11:23
Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 20 февраля в 08:56
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые стал отцом

Знаменитый голливудский 56-летний режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.
Московский Комсомолец 13:44
Политика

Посол России оценил резолюцию Эстонии о начале Второй мировой войны

Ранее проект документа, в котором Россию обвинили в переписывании истории Второй мировой войны, встретил осуждение в российском посольстве.
RuNews24.ru 20 февраля в 00:33
Политика

Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде

Президент США Дональд Трамп в субботу прокомментировал уверенное лидерство сенатора-демократа Берни Сандерса на первичных выборах в Неваде, отметив, что остальные кандидаты "выглядят слабо".
РИА Новости 20:03
Хоккей

Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился эмоциями от своего гола в ворота "Нью-Джерси Дэвилс" (2:3), передает "Чемпионат".
Газета.Ru 17:21
Общество

Плату за парковку на улицах Москвы отменят на два дня

В пресс-службе ГКУ «Администратор парковочного пространства» рассказали, что 23 и 24 февраля можно будет парковать автомобиль на всех столичных улицах бесплатно.
Вечерняя Москва 17:57
Наука

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru 13:32
Гаджеты

Дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro был рассекречен

ИнфоСМИ 11:45
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY вчера в 12:08
Экономика

ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП

Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Коммерсантъ 20 февраля в 01:50
Гаджеты

Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S

В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S.
Astera 20 февраля в 13:37
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru 20 февраля в 02:36
Армия и оружие

В ЛНР сообщают о ситуации на линии разграничения. Сводка: 22 февраля

Филипоненко подчеркнул, что обстрелы не прекращаются даже на фоне того, что в 93-й бригаде ВСУ ведет работу комиссия Генерального штаба.
Новостной фронт 07:23
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