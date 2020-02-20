Экономика

СаминвесторСаминвесторКудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета 2019 года

Сегодня, 20 февраля 2020 года, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что объём неисполненных в 2019 году расходов бюджета установило рекорд, достигнув 1,122 трлн рублей.
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Эксперт оценил объём неисполненных расходов бюджета-2019

RT на русском20 февраля в 10:17

Кудрин рассчитывает, что кабмин к апрелю разберется в причинах неисполнения бюджета - 2019

ТАСС19 февраля в 16:24

Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет

Rambler News Service19 февраля в 16:05

Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

Интерфакс19 февраля в 16:02

Кудрин упрекнул чиновников за непотраченные ₽1,1 трлн

РБК19 февраля в 16:00

Кудрин: Причины и виновники плохого исполнения бюджета в 2019 году станут известны в апреле

ПРАЙМ19 февраля в 16:29

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

РИА Новости19 февраля в 17:28
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
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«Вирусологи в спортивных костюмах» записали обращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых украинский лидер Владимир Зеленский назвал «вирусологами в спортивных костюмах», записали видеообращение к президенту Украины, передаёт «СТРАНА.ua».
RT на русском вчера в 22:45
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В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru вчера в 13:31
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Названы самые ожидаемые сериалы от Netflix

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Новый флагман Meizu порадует дисплеем с повышенной кадровой частотой

Если верить источнику, выйдет Meizu 17 в апреле.
iXBT.com вчера в 09:48
Авто

Составлен топ-10 самых мужских автомобилей

Профиль 21 февраля в 06:28
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Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком

Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом».
REGNUM вчера в 11:07
Общество

Климатолог анонсировал умеренное лето после теплой зимы

После аномально теплой зимы россиянам не стоит ждать жаркого лета.
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Общество

Синоптики предупредили волгоградцев об ухудшении погоды в праздники

Ночных заморозков в областном центре с 23 на 24 февраля синоптики не прогнозируют, температура воздуха будет держаться на уровне +1 °С. Весь день в понедельник будет идти дождь и мокрый снег.
Вечерний Волгоград вчера в 03:23
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Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Общество

Составлен рейтинг самых мужественных городов России и СНГ

Рейтинг самых мужественных городов России, составленный по итогам интернет-опроса, возглавила Москва, сообщает ТурСтат.
РИА Новости 02:13
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой проворонил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Общество

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
RT на русском вчера в 19:56
Недвижимость

Вторичный рынок ожидает второго дыхания

В ЦИАН отрицательную динамику отмечают также в Краснодаре, где за месяц вторичная недвижимость подешевела на 1,7%, до 65,8 тыс. руб. за кв. м. Стоимость реальных сделок на вторичном рынке обычно оказывается ниже представленных цен.
Коммерсантъ 02:00
Общество

Спросившей Путина о зарплате жительнице Санкт-Петербурга нашли работу

19 февраля Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге поговорил с местными жителями, среди которых и была госпожа Беликова.
Коммерсантъ вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке

Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Privet-Rostov.ru вчера в 02:59
Гаджеты

Две панели корпуса Xigmatek Hero 3F выполнены из закалённого стекла

Новинка полностью выполнена в чёрном цвете. Спереди и сбоку установлены панели из затемнённого закалённого стекла.
3DNews вчера в 07:18
Происшествия

На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Футбол

Ибрагимович останется в «Милане», если клуб выйдет в Лигу чемпионов

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о деталях контракта с форвардом Златаном Ибрагимовичем.
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Общество

Грета Тунберг поддержала пикеты против красноярского «черного неба»

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Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 февраля в 11:13
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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Общество

Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США

Известный инженер-любитель, летавший на самодельных ракетах, Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время одного из своих экспериментов в субботу в США, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на его агента.
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Космос

Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA

Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Красная весна 20 февраля в 08:16
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В Японии опять жалуются на морских пехотинцев США

Красная весна 21 февраля в 05:08
Политика

Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде

BFM.ru 01:02
Политика

Жители региона празднуют День защитника Отечества

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Врач Комаровский встретился с жителями Новых Санжар из-за коронавируса

Врач Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины, чтобы разъяснить им ситуацию с новым коронавирусом.
РБК вчера в 22:08
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В Набережных Челнах шесть детей отравились хлором в бассейне

Посетители частного бассейна в Набережных Челнах в Татарстане отравились хлором.
BFM.ru 02:55
Политика

Министр здравоохранения Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая уехала из санатория «Белые Санжары», в котором разместили эвакуированных из Уханя.
Профиль вчера в 00:21
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