Экономика
СаминвесторКудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета 2019 года
Сегодня, 20 февраля 2020 года, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что объём неисполненных в 2019 году расходов бюджета установило рекорд, достигнув 1,122 трлн рублей.
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Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет
Rambler News Service19 февраля в 16:05
Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфакс19 февраля в 16:02
Кудрин: Причины и виновники плохого исполнения бюджета в 2019 году станут известны в апреле
ПРАЙМ19 февраля в 16:29
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