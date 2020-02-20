Экономика
СаминвесторКудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета 2019 года
Сегодня, 20 февраля 2020 года, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что объём неисполненных в 2019 году расходов бюджета установило рекорд, достигнув 1,122 трлн рублей.
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Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет
Интерфакс19 февраля в 16:02
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