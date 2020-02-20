Экономика

REGNUMREGNUMКудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Алексей Кудрин
Мы сегодня должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Нужно очень серьезно и глубоко разбираться в причинах.
— Алексей Кудрин, российский политикРБК 16:00

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Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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