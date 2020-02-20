Экономика
REGNUMКудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Мы сегодня должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Нужно очень серьезно и глубоко разбираться в причинах.
— Алексей Кудрин, российский политикРБК 16:00
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Кудрин озвучил сумму неизрасходованных средств федерального бюджета за прошлый год
Московский Комсомолец16:31
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Общество
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В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.