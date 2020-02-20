Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
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Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.
РИА Новостивчера в 17:28

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Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

РИА Новостивчера в 17:28

Исполнение расходов Ростуризмом в рамках федерального бюджета составило 82%

ТАССвчера в 16:46

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

RT на русскомвчера в 16:30

Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

Интерфаксвчера в 16:02

Кудрин упрекнул чиновников за непотраченные ₽1,1 трлн

РБКвчера в 16:00

Как не тратились деньги бюджета

Коммерсантъвчера в 16:01

Кудрин озвучил сумму неизрасходованных средств федерального бюджета за прошлый год

Московский Комсомолецвчера в 16:31
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Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
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Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
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Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

Девять человек стали жертвами стрельбы в немецком Ханау

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RT на русском 01:33
Политика

Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
RT на русском вчера в 17:27
Футбол

Гвардиола ответил Бартомеу: «Мой совет „Барселоне“ – говорите тише»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу, выразившего поддержку УЕФА после исключения английского клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Soccer.ru вчера в 21:23
Авто

Hyundai представил обновленный Solaris

Презентация обновленного Hyundai Solaris прошла сегодня на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Top Gear Russia вчера в 03:32
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Здоровье

Сыктывкарский онколог назвал основные факторы развития рака

Напомним, экспертом выступает внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин.
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Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

Экс-премьер Грузии Мерабишвили вышел из тюрьмы

Бывший премьер-министр Грузии и глава МВД Вано Мерабишвили в четверг вышел из тюрьмы, где провел шесть лет и девять месяцев по ряду обвинений, в том числе в злостном превышении служебных полномочий, коррупции и другим, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости вчера в 19:43
Политика

Украина ожидает повышения статуса в НАТО до «партнера»

В октябре статус Украины в НАТО может быть повышен до партнера с расширенными возможностями, сообщил глава Минобороны страны Андрей Загороднюк.
Московский Комсомолец вчера в 15:49
Авто

Jaguar Land Rover представил беспилотник

Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
ГЛАС.RU вчера в 00:32
Интернет

Мобильное приложение ВКонтакте обновило навигацию и дизайн

МонаВиста вчера в 10:24
Происшествия

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском вчера в 07:12
Армия и оружие

Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой

Актуальные Новости вчера в 01:27
Кино

Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

NewInform вчера в 09:26
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 17 февраля в 09:20
Происшествия

В лобовом ДТП в Твери погиб человек

По предварительным данным одно из транспортных средств выехало на полосу встречного движения, что и привело к ДТП, сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
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Общество

ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 российских регионов.
RT на русском 01:16
Политика

Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
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Общество

Борт из Уханя прибывает на Украину

Rusvesna.su 00:57
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты заявил, что она ранее принимала наркотики

После обвинений в приеме запрещенных препаратов, бывший супруг Лолиты заявил, что ранее она была наркозависима и лечилась в психиатрической больнице.
Что происходит вчера в 15:43
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