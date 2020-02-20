Экономика
RT на русскомКудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
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Неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 триллиона рублей, об этом сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, представляя доклад по итогам соответствующей проверки.РИА Новости17:28
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Кудрин озвучил сумму неизрасходованных средств федерального бюджета за прошлый год
Московский Комсомолец16:31
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