Экономика
RT на русскомКудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
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Происшествия
При стрельбе в немецком городе Ханау погибли восемь человек
Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
Политика
Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
Политика
Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.
Происшествия
В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей
Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
Происшествия
В Магадане самолет ударился о землю при взлете
Самолет в Магадане в четверг утром совершил экстренную посадку на аэродроме при взлете, так как не смог набрать высоту.
Общество
Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 2029 человек
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев установил рекорд своего клуба в Лиге чемпионов, отличившись в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (1:4).
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Финансы
Доллар к концу года может подешеветь до 61 рубля – эксперт
Курс рубля к доллару до конца года может уйти к уровню в 61 рубль как за счет притока нерезидентов в российские активы, так и за счет фактора продажи пакета Сбербанка Банком России правительству РФ, сказал РИА Новости портфельный управляющий по инструментам с фиксированной доходностью УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Дорофеев.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля
Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»
Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
Армия и оружие
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы
17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Экономика
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Политика
Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем
Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Экономика
Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен
За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.