Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
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Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

РИА Новости17:28

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

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Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
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ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
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Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
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Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

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Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
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Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
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