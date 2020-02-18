Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что у налогового правительства есть «маневр для снижения». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его ответ журналистам.

Кудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17 Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

Политика В «Роснефти» назвали незаконными санкции США против Rosneft Trading Напомним, ранее сегодня министерство финансов США ввело санкций против швейцарской брокерской компании Rosneft Trading, являющейся структурой «Роснефти», за «посредничество при продаже нефти из Венесуэлы по всему миру».

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Энергетика Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ «Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.

Общество Гидрометцентр назвал причины теплой зимы в России «В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Политика В КС прокомментировали слова судьи об СССР Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.

Наука Найдена молекула для потенциального лечения болезни Паркинсона В настоящее время исследователи работают над улучшением свойств BT13, чтобы сделать молекулу более эффективной для потенциального лечения.

Политика Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками 11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.

Общество Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России Как теперь предлагается распределять частоты для 5G В конце 2019 года ГКРЧ своим решением поручила Роскомнадзору не позднее третьего квартала 2020 года провести торги на право получения лицензий на оказание услуг в стандарте 5G с использованием частот 25, 25 – 25,65 ГГц.

Спорт Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.

Музыка Путин поздравил Юрия Антонова с 75-летним юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Юрия Антонова с 75-летним юбилеем, который артист отмечает в среду, 19 февраля.

Фигурное катание Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.