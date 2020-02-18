Экономика
Мой БрянскКудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что у налогового правительства есть «маневр для снижения». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его ответ журналистам.
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Кудрин заявил, что у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки
Коммерсантъвчера в 08:26
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В настоящее время исследователи работают над улучшением свойств BT13, чтобы сделать молекулу более эффективной для потенциального лечения.
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Татарский язык − единый, и есть его диалектальные варианты. По мнению учёного, татарский народ един в формировании.
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Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками
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Общество
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Как теперь предлагается распределять частоты для 5G В конце 2019 года ГКРЧ своим решением поручила Роскомнадзору не позднее третьего квартала 2020 года провести торги на право получения лицензий на оказание услуг в стандарте 5G с использованием частот 25, 25 – 25,65 ГГц.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
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