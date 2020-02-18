Экономика

Мой БрянскМой БрянскКудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что у налогового правительства есть «маневр для снижения». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его ответ журналистам.
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