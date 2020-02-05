Экономика

РБКРБККудрин увидел угрозу падения выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

«На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна», — написал Кудрин. Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре прошлого года. По данным на 5 февраля заражены 24 542 человека, еще 492 погибли.
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Алексей Кудрин
В 2019 году впервые за 10 лет доля чистого экспорта сократилась до 7,7% ВВП. На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна.
— Алексей Кудрин, российский политикКоммерсантъ 03:07
с чего всё началось
"На фоне распространения вируса из Китая вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна", - написал Кудрин в Twitter
.
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