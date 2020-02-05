Экономика
РБККудрин увидел угрозу падения выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
«На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна», — написал Кудрин. Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре прошлого года. По данным на 5 февраля заражены 24 542 человека, еще 492 погибли.
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В 2019 году впервые за 10 лет доля чистого экспорта сократилась до 7,7% ВВП. На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна.
— Алексей Кудрин, российский политикКоммерсантъ 03:07
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Кудрин ожидает падения выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса
Национальная служба новостей03:43
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:56, Ашберн
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