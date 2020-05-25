Экономика
РБККудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъ24 мая в 17:52
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Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой
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Назван способ выявить бессимптомных носителей коронавируса
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Lenta.ru вчера в 14:27
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ вчера в 23:09
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В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
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Бастрыкин заинтересовался новосибирскими вечеринками
В Новосибирске прошли вечеринки на площади Ленина в центре города и в Кировском районе около конного клуба «Мустанг».
Тайга.инфо вчера в 23:46
Музыка
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Звезды группы BTS Чонгук (Jungkook) и Джин (Jin) появились в новом музыкальном клипе Шуги (Suga).
Popcake вчера в 02:17
Общество
Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ
Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru вчера в 13:11
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия вчера в 14:25
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Происшествия
В Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 26 мая 2020, 06:18 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости вчера в 02:19
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Наука
Возможное местоположение Эдемского сада нашли на Земле
Палеонтологи выдвинули предположение о том, что возможное местоположения Эдемского сада может быть в Южной Африке в местечке Пиннакл-Пойнт.
Live24 вчера в 16:20
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Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII
Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля.
The GEEK вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Здоровье
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия 24 мая в 13:55
Здоровье
Вирусолог Надежда Жолобак назвала опасные при коронавирусе лекарства
Некоторые люди с коронавирусной инфекцией начинают принимать препараты, показанные при обычной простуде, а этого, по словам вирусолога Надежды Жолобак, делать ни в коем случае нельзя.
Planet Today вчера в 03:19
Технологии
В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом
В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
Здоровье
В Челябинской области начинают снимать ограничения из-за коронавируса
Фото Дмитрия Куткина Как ранее сообщал "Вечерний Челябинск", в воскресенье, 24 мая, губернатор Алексей Текслер объявил о переходе к первому этапу снятия ограничений, который был установлен в связи с распространением коронавируса.
Вечерний Челябинск вчера в 02:32
Шоу-бизнес
Из-за Малышевой бросил пить и курить Дибров
Несколько месяцев назад известный российский телеведущий Дмитрий Дибров перенес микроинсульт.
Live24 вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов
Pravda.Ru вчера в 12:20
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru вчера в 11:09
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
Космос
Ученые объяснили загадку Тунгусского метеорита
Российские ученые предположили, что Тунгусский феномен может объясняться не падением метеорита, а влиянием железного астероида, пролетевшего над Землей и продолжившего свое путешествие по космосу.
Рамблер вчера в 03:28
Здоровье
О высоком сахаре в крови предупреждает внешний симптом
Характерным признаком сахарного диабета является ксероз - сильная сухость и грубость кожи, а также зуд и шелушение.
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Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал развод
Пару дней назад в сети появилась информация о том, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков приняли решение развестись.
Popcake вчера в 01:57
Армия и оружие
«Каракурт» под «Панцирем»: сколько малых ракетных кораблей скоро получит Балтийский флот
В ближайшее время Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 "Каракурт" и проведет испытания морского варианта зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь".
BaltNews.ee 24 мая в 15:00