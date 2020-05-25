Экономика

РБКРБККудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъ24 мая в 17:52

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«Петля Кудрина»: глава СП не теряет скромных премьерских амбиций

News.ruвчера в 13:43

Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится

ТАСС24 мая в 20:59

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Газета.Ruвчера в 01:37

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

РБКвчера в 01:01

Кудрин: уровень добычи нефти в России не снизится

Московский Комсомолец24 мая в 22:08

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

Ведомости24 мая в 21:42

Кудрин увидел в пандемии шанс «перенастроить» Россию: развернуться от нефтяной экономики к экономике знаний

Фонтанка.Рувчера в 04:19
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Шоу-бизнес

Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой

VSE42.RU вчера в 02:08
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Общество

Назван способ выявить бессимптомных носителей коронавируса

Ранее 25 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас людям необходимо привыкнуть жить в условиях «новой нормальности» из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 14:27
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ вчера в 23:09
132
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
13
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался новосибирскими вечеринками

В Новосибирске прошли вечеринки на площади Ленина в центре города и в Кировском районе около конного клуба «Мустанг».
Тайга.инфо вчера в 23:46
2
Музыка

Джин и Чонгук рассказали о своих ролях в клипе Шуги

Звезды группы BTS Чонгук (Jungkook) и Джин (Jin) появились в новом музыкальном клипе Шуги (Suga).
Popcake вчера в 02:17
Общество

Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ

Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru вчера в 13:11
14
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия вчера в 14:25
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
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Происшествия

В Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 26 мая 2020, 06:18 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM вчера в 23:18
86
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
16
Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
28
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости вчера в 02:19
17
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Общество

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Наука

Возможное местоположение Эдемского сада нашли на Земле

Палеонтологи выдвинули предположение о том, что возможное местоположения Эдемского сада может быть в Южной Африке в местечке Пиннакл-Пойнт.
Live24 вчера в 16:20
56
Киберспорт

Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII

Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля.
The GEEK вчера в 14:51
1
Шоу-бизнес

Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
8
Здоровье

Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии

Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия 24 мая в 13:55
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Здоровье

Вирусолог Надежда Жолобак назвала опасные при коронавирусе лекарства

Некоторые люди с коронавирусной инфекцией начинают принимать препараты, показанные при обычной простуде, а этого, по словам вирусолога Надежды Жолобак, делать ни в коем случае нельзя.
Planet Today вчера в 03:19
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Технологии

В Москве собрали крупнейшую в мире базу КТ пациентов с коронавирусом

В Москве открыты 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 00:26
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Здоровье

В Челябинской области начинают снимать ограничения из-за коронавируса

Фото Дмитрия Куткина Как ранее сообщал "Вечерний Челябинск", в воскресенье, 24 мая, губернатор Алексей Текслер объявил о переходе к первому этапу снятия ограничений, который был установлен в связи с распространением коронавируса.
Вечерний Челябинск вчера в 02:32
11
Шоу-бизнес

Из-за Малышевой бросил пить и курить Дибров

Несколько месяцев назад известный российский телеведущий Дмитрий Дибров перенес микроинсульт.
Live24 вчера в 05:58
1
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов

Pravda.Ru вчера в 12:20
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Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru вчера в 11:09
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Общество

«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
545
Космос

Ученые объяснили загадку Тунгусского метеорита

Российские ученые предположили, что Тунгусский феномен может объясняться не падением метеорита, а влиянием железного астероида, пролетевшего над Землей и продолжившего свое путешествие по космосу.
Рамблер вчера в 03:28
2
Здоровье

О высоком сахаре в крови предупреждает внешний симптом

Характерным признаком сахарного диабета является ксероз - сильная сухость и грубость кожи, а также зуд и шелушение.
Соловей.Инфо 23 мая в 03:02
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал развод

Пару дней назад в сети появилась информация о том, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков приняли решение развестись.
Popcake вчера в 01:57
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Армия и оружие

«Каракурт» под «Панцирем»: сколько малых ракетных кораблей скоро получит Балтийский флот

В ближайшее время Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 "Каракурт" и проведет испытания морского варианта зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь".
BaltNews.ee 24 мая в 15:00
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