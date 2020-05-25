Экономика
РБККудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъ24 мая в 17:52
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Энергетика
Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
RT на русском 05:04
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал ФСБ
В квартире на Космодамианской набережной района Замоскворечье нашли мертвым генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева.
Lenta.ru 04:43
Транспорт
РЖД возвращают отмененные из-за коронавируса поезда
РЖД начали возвращать в график поезда дальнего следования, которые ранее были отменены из-за снижения пассажиропотока в связи с COVID-19.
Профиль 04:42
Общество
Захваченные пиратами россияне у берегов Бенина освобождены
В МИД РФ сообщили о том, что пираты отпустили троих россиян, которых около месяца назад захватили на контейнеровозе «Томми Ричер» в территориальных водах Бенина.
ФедералПресс 04:53
Общество
В России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Происшествия
Названа причина крупного пожара в поселке под Самарой
Причиной пожара в поселке Яицкое, где загорелись 11 частных домов, стала неисправная проводка и загоревшийся от нее подвесной потолок в одном из домов.
Российская газета 03:50
Единоборства
Олейник попросил UFC двойную зарплату за бой с соперником из топ-5
Российский спортсмен Алексей Олейник поведал, что руководство UFC предложило ему подраться в следующем месяце с бойцом из пятерки лидеров в рейтинге тяжеловесов промоушена.
ProstoProSport 00:00
Здоровье
Хизри Абакаров поздравил Динару Мураддиновну с днём рождения
Мэр Дербента Хизри Абакаров горячо поздравил Динару Мураддиновну.
Лезги газет вчера в 14:01
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 19:28
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Происшествия
В Пензе задержали предполагаемого убийцу 14-летней девочки
Пенза, 26 мая 2020, 11:56 — REGNUM Сотрудниками полиции в Пензе в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность предполагаемого преступника, который подозревается в убийстве несовершеннолетней девочки.
REGNUM 04:56
Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:04
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
Политика
Владимир Путин вернулся в Кремль после самоизоляции
Дни24 вчера в 09:06
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
Происшествия
В МВД Украины не видят оснований для отставки Авакова
Силовик видит плюсы в том, что МВД Украины строит систему, при которой есть реакция на подобные скандальные события.
REGNUM 04:16
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Общество
В России за сутки зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса
За последние сутки в России умерли 174 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19. Накануне суточный прирост составил 92 человека.
Коммерсантъ 03:43
Гаджеты
Названы лучшие бюджетные смартфоны
Как рассказал «Прайм» IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, бюджетные смартфоны, которые бы полностью соответствовали запросам пользователей, можно найти в ценовой категории «до 10 тысяч рублей».
Expert.ru 02:40
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
Футбол
Аллегри хочет вернуться к работе, им интересуются «ПСЖ» и «МЮ»
Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри готов вернуться к работе после годичного перерыва, сообщают итальянские СМИ.
Спорт-Экспресс 02:19
Авто
Компания Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid
Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня вчера в 04:48