Экономика
РБККудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Отмечается, что секретоневрин, вырабатываемый у рыб, очень похож на обнаруженный у других животных и человека, поэтому открытие может использоваться для поиска новых методов лечения бесплодия.
Аргументы и Факты 17:20
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Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Коммерсантъ вчера в 00:59
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Крабовая компания Ксении Собчак не получит господдержку в кризис
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 13:34
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Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
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Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
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Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
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Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
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Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
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В Екатеринбурге рассмотрят дело о закрытии складов «Красное и белое»
В Железнодорожном суде Екатеринбурга рассмотрят административное дело о закрытии склада магазинов «Красное и белое».
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Piter.tv 00:55
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Ещё 279 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
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РБК 14:17
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Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
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Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев обвинил Россию в "игнорировании" роли болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
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Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
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Компания AMD собирается выпустить свыше 10 новых видеокарт
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