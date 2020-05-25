Экономика
РБККудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Происшествия
Бывший глава пензенского минздрава приговорен к трем годам колонии
Уголовное дело в отношении 60-летнего Владимира Стрючкова возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел областного СУ СКР в мае прошлого года.
Коммерсантъ 09:30
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ 20:50
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о влиянии алкоголя в условиях пандемии
В Роспотребнадзоре заявили, что людям «необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19».
RT на русском вчера в 21:38
Здоровье
224 алтайских медика пожаловались на проблемы с получением выплат
224 медика обратились в Минздрав Алтайского края по поводу проблем выплаты коронавирусной компенсации.
АМИТЕЛ 10:47
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru 15:21
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог объяснила, что перечисленные препараты создают в организме благоприятную среду для коронавируса, отчего инфекция легче проникает в легкие и приводит к пневмонии и поражению альвеол.
URA.Ru вчера в 17:31
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
Космос
Астрономы нашли кольцеобразную галактику в ранней Вселенной
В некоторых исследованиях (1, 2) на основе наблюдательной выборки и теоретических соображений анализируется частота образования коллизионных кольцеобразных галактик в зависимости от космической эпохи — это важно как для определения наилучшей области поиска объектов, так и для описания процесса эволюции Вселенной в целом.
N+1 11:00
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Здоровье
В Амурской области провели около 38 тысяч тестов на коронавирус
В Амурской области на утро 25 мая число инфицированных коронавирусом составило 355 человек, за сутки – 15.
RuNews24.ru 00:55
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда вчера в 23:50
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском 10:45
Армия и оружие
Россия начала постройку первого бомбардировщика по технологии «стелс»
Российские авиастроители приступили к созданию опытного образца нового стратегического бомбардировщика по технологии снижения заметности.
Ридус 20:22
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Общество
В Москве не заработали в срок ни один из пяти временных госпиталей для инфицированных коронавирусом
Строительство временных госпиталей, по подсчетам «Открытых медиа», могли обойтись московскому бюджету в миллиарды рублей.
Эхо Москвы 19:08
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Экономика
Структура Искандара Махмудова стала крупным землевладельцем
В опубликованный сегодня рейтинг крупнейших владельцев сельхозземли, по версии BEFL, вошла компания «Косминвест», под контролем которой около 100 тыс. га земли.
Коммерсантъ 13:26
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Экономика
Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей
Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Общество
Археологи нашли в КНР сосуд с неизвестной жидкостью возрастом 2000 лет
Китайские археологи при раскопках гробницы на территории провинции Хэнань обнаружили бронзовый сосуд, возраст которого, по предварительным оценкам, составляет около 2000 лет.
News.ru вчера в 08:19
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27