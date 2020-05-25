Экономика
РБККудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Происшествия
Во время урагана в Свердловской области погибли два человека
Еще один человек погиб в городе Арамиль (Свердловская область).
Коммерсантъ 11:24
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Общество
Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса
РИА Новости 11:22
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России
Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
Авто
В России появится новый автобренд — Chery Exeed
Китайский концерн Chery успешно зарегистрировал на территории РФ новый товарный знак и знак обслуживания - "CheryExeed".
Новые автомобили 11:19
Армия и оружие
В США рассказали о возрождении Россией машины времён холодной войны
Американское издание «The National Interest» сообщает, что Россия планирует возродить машины времен холодной войны в обновленном виде.
Военное дело 23 мая в 10:48
Здоровье
111 человек заразились коронавирусом в алтайском больнице
В Алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи (БСМП), которая является старейшим лечебным учреждением региона, уже подтверждено 111 случаев коронавируса у пациентов и медицинского персонала.
Алтайская правда 10:31
Общество
Школьные выпускные в России могут пройти в традиционном формате
Smolnarod.ru 07:23
Энергетика
FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство
Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
Наука
Найдены «недостающие» колебательные состояния магния
Попытки найти еще пять не увенчивались успехом на протяжении десятков лет.
Индикатор 07:27
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Гаджеты
Названы цены на все модели iPhone 12
Ожидается, что смартфоны новой серии будут представлены в четырех вариантах — iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). Все модели оснастят OLED-дисплеями.
РИА Новости 04:50
Общество
Большинство россиян планируют отдыхать этим летом дома
Россияне в основном планируют провести летний отпуск дома в этом году.
Ruposters.ru 08:33
Общество
Собянин разрешил волонтерам посещать приюты для животных
В Москве с 26 мая волонтеры смогут посещать приюты для бездомных собак и кошек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 09:39
Общество
Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану
Прокурор запросил 18 лет колонии для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, заявил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.
Ведомости 08:27
Авто
Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid
Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня 04:48
Шоу-бизнес
Дибров сдержал клятву перед Малышевой
Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что выполнил данное Елене Малышевой обещание бросить курить.
РИА Новости 09:14
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
Футбол
Дзюба, Семак и Медведев выстрелили из пушки в честь 95-летия «Зенита»
«Зенит» принял участие в традиционном полуденном выстреле из пушки в Петропавловской крепости в честь 95-летия клуба.
Metaratings 07:18
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Наука
Астраханские археологи нашли следы второй столицы Золотой Орды
Как пишет «Астрахань-24» со ссылкой на научного руководителя археологической экспедиции АНО «Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия» Евгения Пигарева, ранее ученые считали, что именно в районе современного села Селитренное располагалась первая столица Золотой Орды, город Сарай-бату.
Известия 09:49
Фигурное катание
Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Metaratings 10:10
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50