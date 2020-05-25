Экономика

РБКРБККудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъ24 мая в 17:52

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«Петля Кудрина»: глава СП не теряет скромных премьерских амбиций

News.ruвчера в 13:43

Кудрин увидел в пандемии шанс «перенастроить» Россию: развернуться от нефтяной экономики к экономике знаний

Фонтанка.Рувчера в 04:19

Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится

ТАСС24 мая в 20:59

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

РБКвчера в 01:01

Кудрин: уровень добычи нефти в России не снизится

Московский Комсомолец24 мая в 22:08

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

Ведомости24 мая в 21:42

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Газета.Ruвчера в 01:37
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Автоматически обработано 7207 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Армия и оружие

В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

Lenta.ru вчера в 22:26
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Энергетика

США оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти

Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
Lenta.ru вчера в 07:50
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Футбол

В чемпионате Фарерских островов игрок забил 4 мяча за 14 минут

ГЛАС.RU 24 мая в 22:46
Экономика

Bloomberg: России предсказали сильнейший кризис за десять лет

Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".
Газета.Ru вчера в 15:52
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Игры

Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в Steam

Белвью, США, 26 мая 2020, 06:38 — REGNUM Популярные игры Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в сервисе Steam.
REGNUM вчера в 23:38
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Общество

В Якутии число заразившихся коронавирусом достигло 1445

Число заболевших коронавирусом в Якутии достигло 1445, за минувшие сутки выявлено 88 инфицированных COVID-19, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество

В Китае за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

Китайские медики за минувшие сутки выявили три новых случая заражения COVID-19 и 36 бессимптомных носителей.
RuNews24.ru 24 мая в 09:17
1
Космос

Ученые объяснили загадку Тунгусского метеорита

Российские ученые предположили, что Тунгусский феномен может объясняться не падением метеорита, а влиянием железного астероида, пролетевшего над Землей и продолжившего свое путешествие по космосу.
Рамблер вчера в 03:28
2
Политика

Китай обвинил США в подстрекании мира к новой холодной войне

Китай обвинил власти США в подстрекании мира к новой холодной войне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:28
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Общество

ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России

Деловое недоверие к правоохранительной и судебной системе достигло рекордных уровней, пишет «Ведомости», ссылаясь на результаты исследования, проведенного Федеральной службой охраны (ФСО) в ежегодном отчете Бориса Титова, уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Evo-rus.com вчера в 14:42
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Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
13
Происшествия

Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета

Газета.Ru вчера в 16:54
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Авто

В России появится автомобильный бренд CheryExeed

Как рассказали изданию speedme.ru в российском офисе Chery, название бренда Cheryexeed происходит от компиляции слов «chery», что с означает «особое благословение» на китайском языке и «exeed», которое является производным от английского слова «exceed» (превышать, превосходить, превзойти).
SpeedMe вчера в 08:08
6
Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

По делу о взятках за командировки на войну судят тех, кто их платил и получал Как стало известно "Ъ", из-за пандемии коронавируса суд в Санкт-Петербурге никак не может поставить точку в громком деле майора вооруженных сил Николая Заикина, получавшего, по версии следствия, взятки за направление военнослужащих на войну в Сирию.
Коммерсантъ вчера в 18:24
28
Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:09
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Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Газета.Ru вчера в 09:50
978
Общество

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
598
Общество

Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы

Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "присвоила" себе кириллицу.
Газета.Ru вчера в 22:54
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Киберспорт

В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Музыка

Группа ABBA может в 2020 году выпустить новые песни

В 2018 году музыканты собрались в студии и решили выпустить новые песни к Рождеству. Но композиции так и не были представлены публике.
REGNUM вчера в 07:11
2
Наука

Ученые нашли на Байкале прародину коренных американцев

Группа из российских и зарубежных учёных обнаружила, что предки современных индейцев, проживающих в Северной Америке, около 14-ти тысяч лет назад жили поблизости от озера Байкал.
Discover24 23 мая в 03:24
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Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
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Авто

У компактвэна Fiat 500L не будет преемника

Популярность пятидверного минивэна Fiat 500L на европейском рынке стала неуклонно снижаться, в силу этих, и ряда других обстоятельств, руководство компании допускает, что у этой модели не будет продолжения.
Car.ru вчера в 14:07
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Общество

Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом

Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
Lenta.ru вчера в 12:37
371
Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt вчера в 05:30
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Политика

Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза вчера в 02:32
167
Киберспорт

Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей

Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru вчера в 05:45
Происшествия

Главу СК РФ заинтересовали «антикарантинные вечеринки»

Руководство региональных следственных управлений СК России проведет дополнительные проверки по фактам «антикарантинных вечеринок» в Московской области, Новосибирске и Красноярске.
Ридус вчера в 18:12
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Энергетика

Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года

Согласно первому, наиболее вероятному сценарию, нефтедобывающие страны не смогут достигнуть нового соглашения, и цены на нефть будут устанавливаться рыночными механизмами.
Lenta.ru вчера в 19:06
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Как работают Яндекс.Новости?
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