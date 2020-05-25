Экономика

РБКРБККудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Газета.Ru01:37

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

РБК01:01

Кудрин назвал первостепенной задачей снижение госрегулирования малого бизнеса

ТАССвчера в 21:26

Кудрин: уровень добычи нефти в России не снизится

Московский Комсомолецвчера в 22:08

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

Ведомостивчера в 21:42

Кудрин рассказал, как помочь малому бизнесу после COVID-19

РЕН ТВвчера в 21:33

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

URA.Ruвчера в 22:34
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Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
62
Политика

Грузия назвала условия возвращения своего посла в Киев

Грузия назвала Украине условия возвращения своего посла в Киев, ранее отозванного из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам.
Lenta.ru 08:12
5
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
349
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
16
Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки

РИА Новости 08:47
26
Общество

Воздух в России рекордно загрязнился

Lenta.ru 05:01
543
Общество

Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки

Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru 07:03
1,8K
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
748
Общество

Канцлер Австрии прокомментировал ночную «посиделку» президента в кафе

В воскресенье стало известно, что полиция Вены застала президента Австрии Александера Ван дер Беллена и его супругу Дорис Шмидауэр за беседой с напитками после полуночи на летней веранде итальянского ресторана, который должен был быть закрыт вечером в 23:00 в соответствии с постановлением Минздрава.
ТАСС 08:04
19
Общество

Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения ЕГЭ в условиях эпидемии

Глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, комментируя порядок проведения Единого государственного экзамена в условиях пандемии COVID-19, обратила внимание на то, что ведомство постоянно дополняет и уточняет рекомендации с учетом изменяющейся обстановки.
Журналистская правда 09:40
Общество

Российские авиакомпании снизили цены на билеты

Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости».
РБК 09:35
3
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина пострадал при штормовом ветре

Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
6
Авто

Skoda снизила стоимость двух комплектаций Skoda Rapid

Компания Skoda снизила цены на две комплектации нового Skoda Rapid и приготовила особые условия его приобретения в сложный период пандемии.
Автоновости дня 04:48
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
113
Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
17
Культура

В России снимут первые сериалы о киберспорте

Первые в России сериалы о киберспорте создадут в рамках конкурса автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» по формированию интернет-контента для молодежи.
Национальная служба новостей 09:44
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
8
Авто

Chery запатентовала новый автомобильный бренд CheryExeed для России

Как рассказали изданию speedme.ru в российском офисе Chery, название бренда Cheryexeed происходит от компиляции слов «chery», что с означает «особое благословение» на китайском языке и «exeed», которое является производным от английского слова «exceed» (превышать, превосходить, превзойти).
SpeedMe 08:08
Хоккей

Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 08:22
Общество

Испания отменила карантинные меры для туристов

Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
Lenta.ru 09:36
1
Гаджеты

Realme представила беспроводные наушники Realme Buds Q и Buds Air Neo

ITZine.ru 05:52
6
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
1
Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

Коммерсантъ вчера в 21:18
1,4K
Политика

Зеленский попросил Израиль предоставить Украине гумпомощь

Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху попросил предоставить Украине гуманитарную помощь для борьбы с распространением коронавируса.
RT на русском 07:57
6
Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Триполи, 25 мая 2020, 16:18 — REGNUM Зону боевых действий на западе Ливии покинули до 1,6 тыс. наемников из частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер», сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования ливийских правительственных сил Мухаммеда Кунуну.
REGNUM 09:18
549
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
679
Общество

У министра здравоохранения Красноярского края подтвердился коронавирус

У министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
ТВК 08:50
12
Общество

Индекс самоизоляции в городах-миллионниках падает

Индекс самоизоляции, рассчитываемый компанией "Яндекс" для оценки количества людей на улицах городов во время распространения коронавируса, продолжает снижаться.
Вести.Ru 05:40
1
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
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