Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. Такое мнение выразил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью газете "Коммерсантъ". При этом он отмечает, что производство нефти в стране не сократится из-за кризиса.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъ24 мая в 17:52

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«Петля Кудрина»: глава СП не теряет скромных премьерских амбиций

News.ruвчера в 13:43

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

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Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Газета.Ruвчера в 01:37

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Кудрин: уровень добычи нефти в России не снизится

Московский Комсомолец24 мая в 22:08

Кудрин увидел в пандемии шанс «перенастроить» Россию: развернуться от нефтяной экономики к экономике знаний

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Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится

ТАСС24 мая в 20:59
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Общество

О выплате 10 тысяч рублей с 1 июня напомнил россиянам ПФР

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что на каждого ребёнка предусмотрено по 10 тыс. рублей.
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Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

На 24 мая в Ростовской области выявлено 3569 носителей коронавируса, показатель заболевших коронавирусом — 85 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 24 мая в 04:03
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На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Коммерсантъ вчера в 23:52
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
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Гаджеты

Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S

NewInform вчера в 10:22
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Киберспорт

Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей

Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru вчера в 05:45
Общество

Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина

Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
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Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
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Экономика

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru 24 мая в 02:19
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Гаджеты

Эксперт перечислил самые достойные бюджетные смартфоны

Еще одна бюджетная модель — Realme 5 — стоит дороже (около 11 тыс. рублей), однако превосходит предыдущий девайс почти по всем показателям.
ФАН вчера в 22:11
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Общество

В Москве волонтеры могут посещать приюты с 26 мая

Газета.Ru вчера в 09:38
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Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Шоу-бизнес

Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:33
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Общество

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО подписан президентом РФ

По мнению Всероссийского союза страховщиков, принятие поправок в закон об ОСАГО приведет к установлению справедливого тарифа и будет способствовать снижению аварийности на дорогах.
Финмаркет вчера в 07:41
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Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний ВМС США лазерного оружия

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которые может уничтожить беспилотный летательным аппарат (БПЛА) и небольшой катер.
Аргументы недели 24 мая в 03:29
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал развод

Напомним, что несколько дней назад в сети появились данные о разводе Гагариной и Исхакова.
RuNews24.ru 00:41
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Здоровье

Глава Минздрава призвала омичей учиться жить с коронавирусом

Глава Минздрава Ирина Солдатова сегодня рассказала о живучести и необычности коронавируса.
РИА ОмскИнформ 00:42
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 24 мая в 13:12
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Шоу-бизнес

Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
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Гаджеты

В новых наушниках Apple AirPods появятся датчики освещенности

Новые датчики в AirPods должны появится в ближайшие пару лет.
Astera вчера в 14:50
Общество

Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия вчера в 11:37
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Общество

Компании обяжут компенсировать расходы сотрудников на удаленке

На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы.
Известия 24 мая в 12:00
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
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Здоровье

Врач предрек негативные последствия жесткого карантина

Телеведущий и детский врач Евгений Комаровский спрогнозировал негативные последствия, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры.
Lenta.ru вчера в 23:45
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Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
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Общество

Испания отменит карантин для иностранных туристов

До июля все приезжающие в Испанию туристы из-за рубежа должны были находиться на карантине в течение 14 дней из-за распространения коронавируса.
Rambler News Service вчера в 09:23
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Общество

Девочку, с рождения жившую в больнице, забрали в семью

Дождь вчера в 01:45
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Наука

Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых

Shraibikus News вчера в 12:01
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Как работают Яндекс.Новости?
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