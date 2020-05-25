Экономика
РБККудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Космос
Индия запатентовала способ изготовления лунного грунта
Индийское космическое агентство (ISRO) получило патент на способ изготовления имитатора лунного грунта, 21 мая сообщило информационное агентство Indo Asian News Agency.
ИА Красная Весна 21 мая в 17:11
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Энергетика
FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство
Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
Армия и оружие
Рогозин рассказал об испытаниях новой баллистической ракеты
Новейший российский стратегический ракетный комплекс готовится к летным испытаниям.
Вести.Ru 07:03
Общество
Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в городе пока рано
В Москве еще не пришло время для открытия предприятий общественного питания, сообщил в понедельник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Интерфакс 14:15
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета вчера в 05:42
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК 15:37
Гаджеты
В 2021 году ожидается планшет SHIFT13mi с Linux и кастомизацией
Новинка называется SHIFT13mi и представляет собой систему «2-в-1».
Игромания.ру 15:02
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках
«Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождения в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены, а также в пачкающей одежде», — отмечается в документе.
RT на русском 16:12
Футбол
Губочан в эфире «Матч ТВ» поздравил «Зенит» с днем рождения
Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан в эфире телеканала «Матч ТВ» поздравил петербургский клуб с 95-летием.
Матч ТВ 13:23
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.
CyberSport.ru 14:55
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
Авто
Renault готовит преемника Lada Largus
Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses 08:23
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Игры
Демо-версия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam
Демо-версия предлагает игрокам пройти две главы из будущей игры: «Эксперимент» и «Облава» - обе они сюжетно значительно удалены друг от друга.
ИнфоСМИ 14:58
Происшествия
Пожар в трансформаторе на ТЭЦ-26 на юге Москвы потушен
Пожарные потушили возгорание в трансформаторе на территории ТЭЦ-26 на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 16:12
Экономика
Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ
Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Общество
ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости 13:03
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Армия и оружие
В США обеспокоены планами России пополнить Балтийский флот шестью «Каракуртами»
Авторы, комментируя поздравительную речь Главкома ВМФ РФ отмечают, что заявление о поступлении в ближайшем обозримом будущем на Балтийский флот шести кораблей проекта 22800, шифр "Каракурт" представляет собой попыткой обновить стареющие корабли, стоящие на вооружении.
Территория новостей 22 мая в 13:11