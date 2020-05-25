Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

с чего всё началось

Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

Космос Индия запатентовала способ изготовления лунного грунта Индийское космическое агентство (ISRO) получило патент на способ изготовления имитатора лунного грунта, 21 мая сообщило информационное агентство Indo Asian News Agency.

Общество Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в городе пока рано В Москве еще не пришло время для открытия предприятий общественного питания, сообщил в понедельник заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 1

Общество В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 639

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая. 1K

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 29

Общество Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.

Общество Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках «Пресечение осуществления в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождения в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены, а также в пачкающей одежде», — отмечается в документе. 6

Киберспорт В Dota 2 вышел Battle Pass 2020 Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2. С ним разработчики добавили в игру систему гильдий и новый набор испытаний, а также представили предметы из Immortal Treasure, анонсировали летний ивент и ряд других функций.

Авто Renault готовит преемника Lada Largus Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus. 35

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 441

Происшествия Пожар в трансформаторе на ТЭЦ-26 на юге Москвы потушен Пожарные потушили возгорание в трансформаторе на территории ТЭЦ-26 на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Экономика Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния. 6

Общество ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса. 39

Общество Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19. 561