Экономика
РБККудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
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Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
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Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
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Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Пять лет назад в семье Яниных случилось несчастье. 32-летнего Алексея разбил инсульт.
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Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
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Шоу-бизнес
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RuNews24.ru 07:41
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У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок
У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала.
Lenta.ru 10:32
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Елена Еленцева покидает пост президента московского «Торпедо»
Елена Еленцева покинула пост президента московского "Торпедо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 10:41
Общество
В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ
Начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на 3 августа.
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Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
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Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
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В Астрахани главврач Центра медицины катастроф заболела коронавирусом
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Здоровье
В Ивановской области ожидают увеличение числа заразившихся
Количество случаев заражения в Ивановской области возрастет к началу следующей недели, заявил главный санитарный врач региона Артур Фокин 22 мая в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 22 мая в 11:32
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
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Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
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Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился черный памятник
Газета.Ru 04:24
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
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Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
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Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
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ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Здоровье
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Алкоголь, фастфуд, жир и выпечка признаны для печени самыми вредными продуктами.
News.ru 13:15
Общество
Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма
Глава Ростуризма Зарига Догузова подтвердила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе, а предпосылок для возобновления выезда туристов за границу пока не видно.
РБК 11:21
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Путин подписал закон о реформе ОСАГО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 08:18