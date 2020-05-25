Экономика

РБКРБККудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий. Такое мнение в статье для газеты «Коммерсантъ» высказал глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

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«Петля Кудрина»: глава СП не теряет скромных премьерских амбиций

News.ru13:43

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Газета.Ru01:37

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

Ведомостивчера в 21:42

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

URA.Ruвчера в 22:34

Кудрин: уровень добычи нефти в России не снизится

Московский Комсомолецвчера в 22:08

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

РБК01:01

Кудрин назвал первостепенной задачей снижение госрегулирования малого бизнеса

ТАССвчера в 21:26
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Шоу-бизнес

Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Вести.Ru 08:47
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Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
22
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Шоу-бизнес

Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
8
Шоу-бизнес

Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Пять лет назад в семье Яниных случилось несчастье. 32-летнего Алексея разбил инсульт.
Вокруг ТВ 09:01
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
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Шоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала грудь в мини-бикини

На фото Стоун запечатлена сидя на пляжном диванчике вместе со своей собакой по кличке Бандит. Она улыбается и щурится сквозь очки от солнца.
RuNews24.ru 07:41
Общество

У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок

У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала.
Lenta.ru 10:32
15
Футбол

Елена Еленцева покидает пост президента московского «Торпедо»

Елена Еленцева покинула пост президента московского "Торпедо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 10:41
Общество

В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ

Начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на 3 августа.
RT на русском 13:05
311
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона не исключает появления в ее жизни нового мужчины

Вокруг ТВ 03:14
17
Культура

Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
41
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
12
Здоровье

В Астрахани главврач Центра медицины катастроф заболела коронавирусом

Блокнот Астрахань 07:45
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Здоровье

В Ивановской области ожидают увеличение числа заразившихся

Количество случаев заражения в Ивановской области возрастет к началу следующей недели, заявил главный санитарный врач региона Артур Фокин 22 мая в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 22 мая в 11:32
14
Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
1,7K
Происшествия

Тело пропавшей в Мурманской области девочки нашли в реке

Известия 11:41
47
Общество

Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

Интерфакс 10:38
367
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился черный памятник

Газета.Ru 04:24
15
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
394
Общество

Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
54
Общество

ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском 12:52
3
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,6K
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
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Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
57
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
54
Здоровье

Названы самые опасные для печени продукты

Алкоголь, фастфуд, жир и выпечка признаны для печени самыми вредными продуктами.
News.ru 13:15
3
Общество

Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма

Глава Ростуризма Зарига Догузова подтвердила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе, а предпосылок для возобновления выезда туристов за границу пока не видно.
РБК 11:21
5
Общество

Путин подписал закон о реформе ОСАГО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 08:18
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