Общество
RT на русскомКудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России. «Если мы говорим о борьбе с бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты: субсидии по признаку доходности на душу в семье», — цитирует его РИА Новости.
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с чего всё началось
Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС08:34
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Армия и оружие
Перемирие в Донбассе не состоялось. Ждем следующего. Вечный Минск
Если верить отчету ОБСЕ, в начале 2020 года количество нарушений огня снизилось, в сравнении с декабрем, более чем в два раза, но перемирием это не назовешь.
Наука
Определены четыре типа старения человека
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Авто
В России стартовало производство Kia Seltos
На калининградском заводе «Автотор» началось производство компактного кроссовера Kia Seltos.
Политика
Процедура импичмента Трампа может начаться в Сенате США 21 января
Сенат США может приступить к процедуре импичмента американского президента Дональда Трампа 21 января, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл.
Технологии
О масштабной уязвимости Windows готовится объявить «Microsoft»
Апдейт включает в себя исправления уязвимости, которая касается криптографического компонента — бибилиотеку «crypt32.dll.», который присутствует во всех версиях ОС от «Майкрософт».
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья
В Ульяновске родители одной из школ требуют уволить учительницу за покупку нижнего белья. Об этом сообщается на сайте kp.ru.
Футбол
Шиманьски перешел из «Ахмата» в АЕК Карреры
Пресс-служба футбольного клуба "Ахмат" объявила об аренде Шиманьски в греческий АЕК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Происшествия
Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
Армия и оружие
Американский генерал заявил о нежелании США воевать с РФ и Китаем
Несмотря на существующее соперничество великих держав, Вашингтон не хочет конфликта с Москвой и Пекином, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл.
Здоровье
Названы привычки, вредные для интимной жизни
Происшествия
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Политика
В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
Политика
Россию обвинили в причастности к крушению украинского лайнера
Украинский лайнер, на борту которого находились 176 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
Наука
В Швейцарии создали золото со свойствами пластика
Ученые Цюрихского университета создали 18-каратное золото, по свойствам напоминающее пластик.
Культура
«Крепостная»: сыктывкарка стала звездой телеканала «Россия»
Премьера остросюжетного сериала "Крепостная" состоялась на канале "Россия" 6 января.
Кино
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры
Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
Энергетика
Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Политика
США сохранят пошлины на китайские товары до президентских выборов
США намерены сохранить существующие пошлины на товары из Китая до следующих выборов президента страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Музыка
В Екатеринбурге проходит последний «Старый Новый рок»
В уральской столице сегодня, 13 января, проходит фестиваль «Старый Новый рок». В этот раз мероприятие проводят в последний раз.