Общество

RT на русскомRT на русскомКудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России. «Если мы говорим о борьбе с бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты: субсидии по признаку доходности на душу в семье», — цитирует его РИА Новости.
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с чего всё началось

Кудрин заявил, что госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ТАСС08:34

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Кудрин рассказал об эффективном способе борьбы с бедностью

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Кудрин назвал альтернативу отмене НДФЛ для борьбы с бедностью

Взгляд.ру07:43

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

RT на русском09:06

Кудрин предложил бороться с бедностью с помощью субсидий

News.ru09:04

Кудрин заявил, что госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

ТАСС08:34

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Московский Комсомолец09:16
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На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

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Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020

В тренерском штабе сборной России рассказали о плане подготовки к Евро-2020.
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В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

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Страны ЕС заявили о невыполнении Ираном обязательств по ядерной сделке

По мнению Геранмайе, у Ирана есть несколько вариантов ответа на действия ЕС: формально активировать механизм разрешения споров, обвинив в несоблюдении обязательств ЕС и США; продолжить наращивать ядерный потенциал в нарушение СВПД и не обращать внимание на шаги ЕС; попытаться получить от ЕС более выгодные экономические условия в обмен на возвращение к выполнению СВПД.
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Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте

Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.
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В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перестал скрывать романтические отношения с младшей внучкой первого президента России Бориса Ельцина - 17-летней Марией Юмашевой.
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