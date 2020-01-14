Общество

RT на русскомRT на русскомКудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России. «Если мы говорим о борьбе с бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты: субсидии по признаку доходности на душу в семье», — цитирует его РИА Новости.
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с чего всё началось

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
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Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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Политика

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Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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