Общество
RT на русскомКудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России. «Если мы говорим о борьбе с бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты: субсидии по признаку доходности на душу в семье», — цитирует его РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить1049
с чего всё началось
Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС08:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Армия и оружие
В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
Армия и оружие
Стрельба на авиабазе во Флориде признана терактом
Власти Соединенных Штатов Америки признали терактом стрельбу на авиабазе во Флориде.
Происшествия
Истребитель ВВС Египта разбился в ходе тренировочного полета
Наука
Археологи объяснили поворот неолитических зданий против часовой стрелки
Регулярные неолитические поселения Центральной и Восточной Европы возводились по строгим линиям, которые неизменно отклонялись против часовой стрелки.
Политика
Сторонник Порошенко назвал Зеленского трусом после катастрофы в Иране
Партия "Европейская Солидарность" Депутат Верховной Рады Украины от партии, которую возглавляет бывший президент страны Петр Порошенко, высказал свою позицию в отношении действий, которые предпринял действующий президент страны Владимир Зеленский после катастрофы Boeing 737 в небе над Ираном.
Авто
Автомобили Opel подешевеют в России
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Энергетика
Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше
3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Политика
НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Общество
Королева Елизавета II поддержала желание принца Гарри жить независимо
«Би-би-си» сообщает, что королева Елизавета II поддерживает решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от монаршьих привилегий и перестать выполнять обязанности членов королевской семьи.
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Речь идет об автомобилях, которые были в эксплуатации 2-3 года и условно являются представителями премиум класса.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Кино
Стали известны номинанты на «Оскар-2020»
Члены Американской киноакадемии назвали имена номинантов на премию «Оскар», которую вручат в Лос-Анджелесе в начале февраля.
Общество
РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах
РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей
Клеветой назвали в «Столото» обвинения в нечестном розыгрыше одного миллиарда рублей в новогодние праздники.
Политика
Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций
Из-за санкций российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.