Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России. «Если мы говорим о борьбе с бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты: субсидии по признаку доходности на душу в семье», — цитирует его РИА Новости.

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Политика Сторонник Порошенко назвал Зеленского трусом после катастрофы в Иране Партия "Европейская Солидарность" Депутат Верховной Рады Украины от партии, которую возглавляет бывший президент страны Петр Порошенко, высказал свою позицию в отношении действий, которые предпринял действующий президент страны Владимир Зеленский после катастрофы Boeing 737 в небе над Ираном.

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.

Технологии Microsoft перестала поддерживать Windows 7 Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

Политика НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

Общество Королева Елизавета II поддержала желание принца Гарри жить независимо «Би-би-си» сообщает, что королева Елизавета II поддерживает решение принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от монаршьих привилегий и перестать выполнять обязанности членов королевской семьи.

Экономика В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Происшествия В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.

Общество Послание Путина покажут на больших городских экранах Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.

Происшествия Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Кино Стали известны номинанты на «Оскар-2020» Члены Американской киноакадемии назвали имена номинантов на премию «Оскар», которую вручат в Лос-Анджелесе в начале февраля.