Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил против новых изменений в налоговой сфере и призвал к осторожности. По его словам, пока новых изменений в российском налоговом законодательстве, в том числе по НДФЛ, быть не должно, передает агентство ПРАЙМ.

С чего всё началось Кудрин выступил против новых изменений в налоговой сфере Если уж мы получили эти изменения, сейчас нужно остановиться", — сказал Кудрин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума. В четверг ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что одним из стимулирующих экономику вариантов может стать освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан. ПРАЙМ 07:11