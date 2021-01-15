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Lenta.ru
Lenta.ru

Кудрин выступил против новых изменений в налогах

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил против новых изменений в налоговой сфере и призвал к осторожности. По его словам, пока новых изменений в российском налоговом законодательстве, в том числе по НДФЛ, быть не должно, передает агентство ПРАЙМ.В источнике
Lenta.ru
ПРАЙМ
РИА Новости
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ПРАЙМ

Кудрин выступил против новых изменений в налоговой сфере

Если уж мы получили эти изменения, сейчас нужно остановиться", — сказал Кудрин журналистам в кулуарах Гайдаровского форума. В четверг ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что одним из стимулирующих экономику вариантов может стать освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан.
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