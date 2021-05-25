Кудрин выступил за имущественный ценз при распределении соцподдержки
Снижения бедности в России, по мнению председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, удастся достичь за счет большей адресности государственной поддержки.В источнике
С чего всё началось
Кудрин рассказал о способе победить бедность за три-четыре года
Добиться снижения уровня бедности вдвое можно не к 2030 году, как планирует правительство, а в течение трех-четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Известия17:01