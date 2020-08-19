Экономика
REGNUMКудрин: за три года план газификации России выполнен только на 15%
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна По словам Кудрина, проверка "Газпром межрегионгаза" выявила сильное отставание в реализации проектов по газификации России. Глава Счетной палаты России сказал, что за последние три года план газификации выполнен только на 15%.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фигуру без одежды
ИнфоСМИ вчера в 15:10
Политика
Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
Корабли ВМФ России сопровождали российские суда-трубоукладчики "Северного потока - 2" для того, чтобы не было недружественных действий со стороны иностранных государств.
Газета.Ru 11:07
Авто
Российский электромобиль Zetta появится в продаже до конца 2020 года
Российский электромобиль Zetta, названный испанской газетой La Vanguardia «удобным, красивым и доступным», запустят в производство до конца 2020 года.
Автоновости дня 06:23
Общество
Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений по коронавирусу
Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений из-за коронавируса и закрывать предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Владимира Ефимова.
Ведомости 06:42
Общество
Фонд Шипулина обвинил экс-директора в мошенничестве
Екатеринбург Онлайн 14:20
Авто
Опубликовали изображения серийного внедорожника Aurus Komendant
Внешний облик серийного внедорожника Aurus Komendant запатентовали в РФ.
SpeedMe 01:59
Технологии
«Яндекс» объединил такси и каршеринг в новом приложении «Яндекс Go»
Сервис отличается интеграцией расписания наземного транспорта. Приложение можно скачать в AppStore и Google Play.
Evo-rus.com 13:50
Политика
ЦИК Белоруссии назвал сроки инаугурации Александра Лукашенко
Минск, 19 августа 2020, 17:39 — REGNUM Инаугурация Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии состоится в течение двух месяцев, дата пока не назначена.
REGNUM 10:39
Космос
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
РИА Новости 12:33
Политика
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство.
РИА Новости 09:43
Политика
МИД Литвы инициировал запрет на въезд в страну для Лукашенко
Вильнюс, 19 августа 2020, 21:27 — REGNUM Запрет на въезд белорусского президента Александра Лукашенко в Литву инициировал литовский МИД, передаёт 19 августа LRT.
REGNUM 14:27
Политика
Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии
Координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике.
RT на русском 13:20
Политика
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
РИА Новости 13:01
Политика
Экс-глава комитета ФБР признался в фальсификации оснований для «российского дела»
Бывший глава правового комитета американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клайнсмит признал вину за фальсификацию оснований для расследования о связи президента США Дональда Трампа с Россией, сообщает Reuters.
Газета.Ru 13:56
Происшествия
Двух человек задержали у Минского тракторного завода
Правоохранители задержали двух человек во время протестной акции у проходной Минского тракторного завода (МТЗ), сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Ведомости 04:52
Политика
Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьер-министра.
Российская газета 13:04
Гаджеты
На смартфонах Huawei и Honor перестанут работать приложения банков
Как сообщает ToDay News Ufa, без соглашения от властей США корпорация Google не имеет права работать с устройствами Huawei и Honor.
ToDay News Ufa 17 августа в 07:08
Политика
Жириновский предрек вхождение Белоруссии в состав России до конца года
Владимир Жириновский считает, что Белоруссия войдет в состав Российской Федерации до конца текущего года.
Российский Диалог 12:02
Шоу-бизнес
44-летний актер Артем Михалков стал отцом во второй раз
View this post on Instagram Сегодня стало известно, что #АртемМихалков снова стал отцом 🎉 Сын Никиты Михалкова признался, что у него и его возлюбленной Дарьи Баженовой родился мальчик, которого они назвали Александром.
MedikForum.ru 13:48
Экономика
В России предрекли рост цен на продукты
По сравнению с декабрем 2019 года в России цены на продукты подскочили на 5,2 процента, в 27 странах ЕС — на 2,9 процента.
Lenta.ru 09:56
Футбол
Федотов прокомментировал эпизод с игрой Оздоева рукой в матче с ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение главного арбитра встречи матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (1:1, первый тайм) в эпизоде с попаданием мяча в руку полузащитнику хозяев Магомеду Оздоеву.
Metaratings 14:19
Общество
Курский губернатор сделал прививку от коронавируса
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса.
РБК 13:58
Футбол
Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в третьем туре РПЛ
Вечерняя Москва 14:22
Космос
NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей
В NASA предупредили о появлении над планетой Земля гигантской аномалии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 11:40
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала живущую в Португалии 3-летнюю дочь
Известная певица Юлия Савичева, которая редко говорит о своей семье, впервые показала трехлетнюю дочь Анну.
Shraibikus News 09:33
Шоу-бизнес
Хлоя Грейс Морец заказала нож у москвича и удивила его манерой общения
Голливудская актриса Хлоя Грейс Морец заказала нож у москвича и удивила его манерой общения.
Lenta.ru 13:08
Здоровье
Онколог назвала простой способ распознать появление рака кишечника
ToDay News Ufa 11:04
Авто
Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг
Компания Toyota представила тюнинг для Toyota Hilux под суббрендом GR.
Тарантас Ньюс 11:37
Футбол
Газизов назвал слухами информацию об интересе «Наполи» к Джикии
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на данные об интересе «Наполи» к защитнику москвичей Георгию Джикии.
ProstoProSport 12:12