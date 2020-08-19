Экономика

REGNUMREGNUMКудрин: за три года план газификации России выполнен только на 15%

Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна По словам Кудрина, проверка "Газпром межрегионгаза" выявила сильное отставание в реализации проектов по газификации России. Глава Счетной палаты России сказал, что за последние три года план газификации выполнен только на 15%.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Кудрин рассказал о проверке газификации российских регионов

RT на русском12:04

Счетная палата выявила сильное отставание от плана по газификации регионов

Газета.Ru12:21

Кудрин заявил о больших проблемах программы газификации страны. За три года выполнено только 15% плана

Фонтанка.Ру12:09

План по газификации России оказался невыполним

Lenta.ru13:47

Счётная палата выявила отставание российских регионов от плана газификации

Говорит Москва11:45

Кудрин констатировал отставание от планов газификации регионов

Rambler News Service11:44

Счетная палата оценила темпы газификации в России

РИА Новости11:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фигуру без одежды

ИнфоСМИ вчера в 15:10
37
Политика

Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов

Корабли ВМФ России сопровождали российские суда-трубоукладчики "Северного потока - 2" для того, чтобы не было недружественных действий со стороны иностранных государств.
Газета.Ru 11:07
700
Авто

Российский электромобиль Zetta появится в продаже до конца 2020 года

Российский электромобиль Zetta, названный испанской газетой La Vanguardia «удобным, красивым и доступным», запустят в производство до конца 2020 года.
Автоновости дня 06:23
195
Общество

Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений по коронавирусу

Власти Москвы не планируют вводить новых ограничений из-за коронавируса и закрывать предприятия, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Владимира Ефимова.
Ведомости 06:42
98
Общество

Фонд Шипулина обвинил экс-директора в мошенничестве

Екатеринбург Онлайн 14:20
3
Авто

Опубликовали изображения серийного внедорожника Aurus Komendant

Внешний облик серийного внедорожника Aurus Komendant запатентовали в РФ.
SpeedMe 01:59
74
Технологии

«Яндекс» объединил такси и каршеринг в новом приложении «Яндекс Go»

Сервис отличается интеграцией расписания наземного транспорта. Приложение можно скачать в AppStore и Google Play.
Evo-rus.com 13:50
63
Политика

ЦИК Белоруссии назвал сроки инаугурации Александра Лукашенко

Минск, 19 августа 2020, 17:39 — REGNUM Инаугурация Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии состоится в течение двух месяцев, дата пока не назначена.
REGNUM 10:39
36
Космос

В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов

РИА Новости 12:33
1,7K
Политика

Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство.
РИА Новости 09:43
362
Политика

Президент академии наук Украины Патон умер на 102-м году жизни

Известия 12:54
Политика

МИД Литвы инициировал запрет на въезд в страну для Лукашенко

Вильнюс, 19 августа 2020, 21:27 — REGNUM Запрет на въезд белорусского президента Александра Лукашенко в Литву инициировал литовский МИД, передаёт 19 августа LRT.
REGNUM 14:27
1
Политика

Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии

Координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике.
RT на русском 13:20
16
Политика

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
РИА Новости 13:01
1,8K
Политика

Экс-глава комитета ФБР признался в фальсификации оснований для «российского дела»

Бывший глава правового комитета американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клайнсмит признал вину за фальсификацию оснований для расследования о связи президента США Дональда Трампа с Россией, сообщает Reuters.
Газета.Ru 13:56
3
Происшествия

Двух человек задержали у Минского тракторного завода

Правоохранители задержали двух человек во время протестной акции у проходной Минского тракторного завода (МТЗ), сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
Ведомости 04:52
Политика

Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил состав нового правительства и назначил премьер-министра.
Российская газета 13:04
457
Гаджеты

На смартфонах Huawei и Honor перестанут работать приложения банков

Как сообщает ToDay News Ufa, без соглашения от властей США корпорация Google не имеет права работать с устройствами Huawei и Honor.
ToDay News Ufa 17 августа в 07:08
264
Политика

Жириновский предрек вхождение Белоруссии в состав России до конца года

Владимир Жириновский считает, что Белоруссия войдет в состав Российской Федерации до конца текущего года.
Российский Диалог 12:02
199
Шоу-бизнес

44-летний актер Артем Михалков стал отцом во второй раз

View this post on Instagram Сегодня стало известно, что #АртемМихалков снова стал отцом 🎉 Сын Никиты Михалкова признался, что у него и его возлюбленной Дарьи Баженовой родился мальчик, которого они назвали Александром.
MedikForum.ru 13:48
7
Экономика

В России предрекли рост цен на продукты

По сравнению с декабрем 2019 года в России цены на продукты подскочили на 5,2 процента, в 27 странах ЕС — на 2,9 процента.
Lenta.ru 09:56
55
Футбол

Федотов прокомментировал эпизод с игрой Оздоева рукой в матче с ЦСКА

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение главного арбитра встречи матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (1:1, первый тайм) в эпизоде с попаданием мяча в руку полузащитнику хозяев Магомеду Оздоеву.
Metaratings 14:19
Общество

Курский губернатор сделал прививку от коронавируса

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сделал прививку российской вакциной от коронавируса.
РБК 13:58
11
Футбол

Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в третьем туре РПЛ

Вечерняя Москва 14:22
Космос

NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей

В NASA предупредили о появлении над планетой Земля гигантской аномалии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 11:40
204
Шоу-бизнес

Юлия Савичева впервые показала живущую в Португалии 3-летнюю дочь

Известная певица Юлия Савичева, которая редко говорит о своей семье, впервые показала трехлетнюю дочь Анну.
Shraibikus News 09:33
22
Шоу-бизнес

Хлоя Грейс Морец заказала нож у москвича и удивила его манерой общения

Голливудская актриса Хлоя Грейс Морец заказала нож у москвича и удивила его манерой общения.
Lenta.ru 13:08
Здоровье

Онколог назвала простой способ распознать появление рака кишечника

ToDay News Ufa 11:04
4
Авто

Обновленный Toyota Hilux получил первый тюнинг

Компания Toyota представила тюнинг для Toyota Hilux под суббрендом GR.
Тарантас Ньюс 11:37
Футбол

Газизов назвал слухами информацию об интересе «Наполи» к Джикии

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на данные об интересе «Наполи» к защитнику москвичей Георгию Джикии.
ProstoProSport 12:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, учредитель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное