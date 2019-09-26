Экономика
ВедомостиКудрин заступился за ЦБ после слов Путина о подкручивании показателей
Накануне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заметил, что одна из причин снижения инфляции в России – подкрутка, которую ЦБ сделал в ожидании прихода в экономику 700 млрд руб. Но эти деньги задерживаются из-за недостаточно активной работы над национальными проектами, заявил президент.
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Религия
Крестовоздвижение: в чем суть праздника и как его отмечать
27 сентября все православные верующие отметят праздник Воздвижения святого и животворящего Креста Господня, или коротко Крестовоздвижение.
МИР 24 10:32
Культура
Полиглот Дмитрий Петров создал курс по изучению татарского языка
ГТРК Татарстан 10:31
Космос
У орбиты Юпитера обнаружена «остановка» летящих к Солнцу комет
Авторы обнаружили еще одну временную «остановку» — область чуть снаружи орбиты Юпитера, где сейчас находятся два кентавра, включая 29P/Schwassmann-Wachmann 1 (SW1), который время от времени раскрывает длинный кометный хвост.
Naked Science вчера в 03:59
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Политика
Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.
Известия 05:34
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Футбол
В борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги
Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги. Чем их соперники из низших дивизионов с удовольствием воспользовались.
Эхо Москвы 03:05
Политика
В Польше рассказали, что уберегло страну от нехватки газа
Ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в ходе Всепольского экономического форума.
ПРАЙМ 09:42
Политика
Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан
На вопрос, чувствовал ли он симпатии крымчан к России, Сенцов сказал, что «к сожалению, это было всегда».
Lenta.ru вчера в 10:06
Политика
В Кремле рассказали о предложении Путина по РСМД
Предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить усиления напряжённости в мире.
Комсомольская правда 08:15
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Политика
Reuters: Иран начал обогащать уран с помощью улучшенных центрифуг
Иран приступил к обогащению урана с помощью улучшенных центрифуг в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе.
ТАСС 11:43
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Зеленский раскрыл детали краткой беседы с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встрече в Нью-Йорке.
Политическая Экспертиза вчера в 20:34
Политика
США расширили санкции против России
Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.
РИА Новости 11:10
Общество
Полностью сохранившуюся книгу нашли на затонувшем 300 лет назад судне
Известия вчера в 13:00
Кино
Фильм «Герой» с Александром Петровым вышел на экраны
Лента «Герой» Карена Оганесяна об истории русского Джеймса Бонда и Джейсона Борна в одном флаконе вышла в широкий прокат.
Пятый канал 10:09
Гаджеты
Смартфон iPhone 12 будет похож на культовый iPhone 4
Смартфон iPhone 12 будет похож на культовый аппарат iPhone 4. Будущая новинка должна будет наконец-то сменить дизайн, ведь линейка смартфонов от компании Apple впервые существенно не меняла свой облик три года подряд.
UfaTime.ru вчера в 11:03
Происшествия
В Китае женщина решила проветрить салон самолета через аварийный выход
Sputnik Таджикистан 04:33
Политика
Лавров рассказал о действиях РФ в случае вступления Грузии в НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в НАТО подорвет отношения России с Альянсом.
iReactor вчера в 18:03
Происшествия
В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП
Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли при столкновении легкого автомобиля с КАМАЗом, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости представитель управления.
РИА Новости 14:24
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова раскрыла дату родов
Многие подписчицы Решетовой решили, что она сообщает о том, что роды пройдут в тот же день.
Телепрограмма вчера в 05:51
Здоровье
Ядовитый свинец обнаружили в куркуме
iReactor вчера в 22:27
Политика
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Экономика
Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
REGNUM вчера в 04:31
Единоборства
Бивол проведёт бой с Кастильо 12 октября
Чемпионат 13:07
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45