Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКудрин заявил, что сокращения расходов бюджета не будет

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что сокращении расходов бюджета России в текущем году не будет при любом варианте развития экономики, сообщает ТАСС.
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Кудрин не ожидает сокращения бюджета даже при нефти ниже 35 долларов

РИА Новостивчера в 08:52

Кудрин: расходы бюджета не будут сокращать при любом варианте развития экономики

Коммерсантъвчера в 09:01

Кудрин заявил об отсутствии у властей планов секвестрировать бюджет

РБКвчера в 09:00

Кудрин оценил возможность сокращения расходов бюджета

Газета.Ruвчера в 09:06

Кудрин исключил секвестр федерального бюджета

Ведомостивчера в 08:36

Кудрин: сокращения расходов бюджета не будет при любом варианте развития экономики

ТАССвчера в 08:13

Кудрин: сокращения бюджетных расходов в 2020 году не будет

Московский Комсомолецвчера в 08:02
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Энергетика

Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,6% — до $28,01 за баррель по состоянию на 5:54 мск.
РБК вчера в 23:09
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась в наркозависимости

Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Bimru.ru вчера в 07:22
Происшествия

69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Известия 01:31
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Общество

Назван средний возраст умерших от коронавируса

Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.
9111.ru вчера в 08:45
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Армия и оружие

Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 22 марта в 08:20
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:52
Игры

В Steam бесплатно раздают игры про Лару Крофт

С 20 марта по 24 марта пользователи Steam могут бесплатно скачать игры Tomb Raider 2013 и Lara Croft and the Temple of Osiris, вышедшая в 2014 году.
RuNews24.ru 21 марта в 14:50
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Экономика

«Роснефть» начала выкуп акций и расписок

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.
ТАСС вчера в 14:38
Общество

В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса

Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.
RuNews24.ru вчера в 11:00
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
ЖКХ

Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс вчера в 03:49
Общество

В правительстве России готовят послабления для бизнеса

Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.
REGNUM вчера в 20:39
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru 22 марта в 04:10
Общество

В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина

На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса Попова сказала, что хотела бы, чтобы поручения относительно админответственности за нарушение правил карантина, которые были даны Мишустиным, как можно быстрее были реализованы.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Происшествия

В Челябинске выявили еще два случая коронавируса

В Челябинске предварительный анализ на коронавирус показал положительный результат еще у двух человек – результаты переданы для подтверждения в лабораторию Новосибирска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:42
Общество

В Калуге главврач уехал в Таиланд во время пандемии. Его уволят

Губернатор Калужской области пообещал уволить главного врача областной клинической больницы, который без разрешения уехал отдыхать в Таиланд во время пандемии коронавируса, сообщает «Калуга 24».
Anews вчера в 06:34
Наука

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:48
Общество

В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Lenta.ru вчера в 12:06
Экономика

Bloomberg: SoftBank намерен продать акции Alibaba на $14 млрд

Японская компания SoftBank Group планирует продать свои акции в китайской Alibaba Group примерно на $14 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:07
Здоровье

Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19

«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
РБК 00:56
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до $60 за баррель

К концу 2020 года цены на нефть могут вернуться к уровню $60 за баррель.
Известия 20 марта в 17:27
Здоровье

В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Pravda.Ru вчера в 05:13
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
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