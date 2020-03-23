Коронавирус
Аргументы и ФактыКудрин заявил, что сокращения расходов бюджета не будет
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что сокращении расходов бюджета России в текущем году не будет при любом варианте развития экономики, сообщает ТАСС.
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Кудрин: расходы бюджета не будут сокращать при любом варианте развития экономики
Коммерсантъвчера в 09:01
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Энергетика
Цена на нефть Brent выросла более чем на 3%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,6% — до $28,01 за баррель по состоянию на 5:54 мск.
Экономика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась в наркозависимости
Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Происшествия
69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке
В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
Назван средний возраст умерших от коронавируса
Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.
Общество
Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем
Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Армия и оружие
Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Игры
В Steam бесплатно раздают игры про Лару Крофт
С 20 марта по 24 марта пользователи Steam могут бесплатно скачать игры Tomb Raider 2013 и Lara Croft and the Temple of Osiris, вышедшая в 2014 году.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Экономика
«Роснефть» начала выкуп акций и расписок
Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.
Общество
В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса
Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
ЖКХ
Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах
"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Общество
В правительстве России готовят послабления для бизнеса
Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Общество
В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина
На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса Попова сказала, что хотела бы, чтобы поручения относительно админответственности за нарушение правил карантина, которые были даны Мишустиным, как можно быстрее были реализованы.
Происшествия
В Челябинске выявили еще два случая коронавируса
В Челябинске предварительный анализ на коронавирус показал положительный результат еще у двух человек – результаты переданы для подтверждения в лабораторию Новосибирска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Общество
В Калуге главврач уехал в Таиланд во время пандемии. Его уволят
Губернатор Калужской области пообещал уволить главного врача областной клинической больницы, который без разрешения уехал отдыхать в Таиланд во время пандемии коронавируса, сообщает «Калуга 24».
Наука
Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Общество
В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч, пандемия ускоряется.
Экономика
Bloomberg: SoftBank намерен продать акции Alibaba на $14 млрд
Японская компания SoftBank Group планирует продать свои акции в китайской Alibaba Group примерно на $14 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Здоровье
Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19
«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до $60 за баррель
К концу 2020 года цены на нефть могут вернуться к уровню $60 за баррель.
Здоровье
В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.