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Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКудрин заявил, что сокращения расходов бюджета не будет

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что сокращении расходов бюджета России в текущем году не будет при любом варианте развития экономики, сообщает ТАСС.
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