Коронавирус
Аргументы и ФактыКудрин заявил, что сокращения расходов бюджета не будет
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что сокращении расходов бюджета России в текущем году не будет при любом варианте развития экономики, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 20:40, Ашберн
Шоу-бизнес
Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.
Общество
В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Кино
В Великобритании покажут сериал о Путине
Здоровье
В Красноярском крае могут ужесточить карантин из-за коронавируса
Не исключено, что в ближайшее время в крае ужесточат карантин.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Экономика
Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России
За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции.
Авто
Skoda объявила российские цены на новый Skoda Rapid
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на новый Skoda Rapid.
Происшествия
На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу
Пассажирский самолет Як-40 был вынужден сесть на взлетно-посадочную полосу в поселке Тилички на Камчатке, занятую другим самолетом, никто не пострадал, сообщил РИА Новости камчатский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко и Ольга Бузова стали соведущими нового шоу
Актриса юмористического жанра, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова выступят в качестве соведущих в новом проекте на телеканале «Россия 1». Как написала Бузова в своем Instagram, она и «прекрасная и роскошная Елена Степаненко» зажгут «два огня в новом шоу».
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 9S появился в продаже
Технологии
Intel вложила около $2 млрд в экономику России за 30 лет - представитель
Американская компания Intel за время своего присутствия в России вложила около 2 миллиардов долларов в экономику страны, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор по исследованиям и разработкам Intel в России Иван Кузьмин.
Общество
Минстрой одобрил информирование покупателей жилья о его аварийности
Минстрой России и Фонд содействия реформированию ЖКХ поддержали законопроект депутата от "Единой России" Натальи Костенко, которым предлагается обязать Росреестр указывать сведения об аварийности жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Общество
В Нижнем Новгороде завершается прием деклараций для проведения кадастровой оценки
Минимущества Нижегородской области завершает прием деклараций для проведения кадастровой оценки.
Наука
Врачи рассказали о пользе апельсинов для похудения
Врач-эндокринолог Марина Максимова рассказала, что избавиться от лишнего веса можно без вреда для здоровья, соблюдая всего несколько простых правил.
Игры
BioWare выпустит книгу в честь 25-летия студии
Канадская игровая студия BioWare выпустит 200-страничную книгу, посвященную истории компании за 25 лет ее существования.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев стал «временно безработным» из-за коронавируса
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Здоровье
На Украине выявили десять новых случаев коронавируса
На Украине за последние сутки зафиксировали по меньшей мере десять новых случаев коронавируса, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Общество
В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек
До 1 июня в Нидерландах введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Шоу-бизнес
78-летняя Барбара Брыльска борется с раком
Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Футбол
Наставник «Олимпиакоса» может возглавить «Локомотив»
Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш может возглавить московской "Локомотив", сообщает Calciomercato.
Культура
Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета
Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Политика
Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Футбол
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заболел коронавирусом
Главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим в твиттере сообщил, что заболел коронавирусом. 66-летний турецкий специалист входит в зону риска.