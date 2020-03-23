Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что сокращении расходов бюджета России в текущем году не будет при любом варианте развития экономики, сообщает ТАСС.

Кудрин заявил, что сокращения расходов бюджета не будет

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Происшествия На Камчатке пассажирский Як-40 сел на занятую другим самолетом полосу Пассажирский самолет Як-40 был вынужден сесть на взлетно-посадочную полосу в поселке Тилички на Камчатке, занятую другим самолетом, никто не пострадал, сообщил РИА Новости камчатский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.

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