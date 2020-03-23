Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыКудрин заявил, что сокращения расходов бюджета не будет

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что сокращении расходов бюджета России в текущем году не будет при любом варианте развития экономики, сообщает ТАСС.
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Кудрин оценил возможность сокращения расходов бюджета

Газета.Ru09:06

Кудрин: сокращения расходов бюджета не будет при любом варианте развития экономики

ТАСС08:13

Кудрин заявил об отсутствии у властей планов секвестрировать бюджет

РБК09:00

Кудрин не ожидает сокращения бюджета даже при нефти ниже 35 долларов

РИА Новости08:52

Кудрин исключил секвестр федерального бюджета

Ведомости08:36

Кудрин: расходы бюджета не будут сокращать при любом варианте развития экономики

Коммерсантъ09:01

Кудрин: сокращения бюджетных расходов в 2020 году не будет

Московский Комсомолец08:02
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Здоровье

В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
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Саблист сборной РФ Даниленко сообщил о симптомах коронавируса

По словам Даниленко, симптомы коронавируса появились у него. а также у проживающей с ним шпажистки сборной Дарьи Мартынюк, однако на данный момент они еще не смогли сдать енобходимый тест.
РЕН ТВ 17:47
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Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Газета.Ru 15:54
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Epic Games представила грядущие эксклюзивы своего магазина в новом ролике

Компания Epic Games опубликовала ролик, в котором продемонстрировала эксклюзивы своего магазина.
Городской портал Новый Нижний 12:00
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 06:20
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

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Газета.Ru 18:27
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости 02:53
Армия и оружие

Экстраординарный эксперимент: в США отрабатывают передачу власти военным

Сверхсекретные планы чрезвычайных ситуаций подготовлены не только для защиты столицы страны — Вашингтона, но и для возможного введения в США в той или иной форме военного положения.
Евразия Daily 21 марта в 02:43
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Энергетика

Новак обсудит с нефтяниками ситуацию на рынке

«Планируется обсуждение ситуации на рынке нефти», – уточнил собеседник агентства.
Профиль 08:37
Происшествия

Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена

Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
REGNUM 16:52
Общество

Выплату соцпособий рекомендовали продлить автоматом из-за вируса

В Минтруде рекомендовали регионам страны автоматически продлить выплату социальных пособий на фоне распространения в России коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Футбол

Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России. По его мнению, в Москве она проходит чуть мягче.
Metaratings 12:38
Общество

В России за сутки выявили больше 60 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявили еще 61 случай коронавируса.
Forbes вчера в 08:52
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости 14:20
Игры

В DOOM Eternal можно запустить DOOM и DOOM 2

Студия id Software добавила в DOOM Eternal полные версии DOOM и DOOM 2. Их можно запустить через компьютер, расположенный в Крепости Рока (на базе игрока).
3DNews 21 марта в 03:33
Интернет

Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео

Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.
РБК 22:00
Спорт

США призвали перенести Олимпиаду в Токио

Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпиаду в Токио, которая должна пройти в 2020 году.
Мойка78 21:47
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru 07:53
Происшествия

В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь

Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
РИА Новости 21:09
Гаджеты

Стартовали предварительные заказы на Xiaomi Redmi Note 9S

По последним данным, Redmi Note 9S является глобальной версией ранее представленного смартфона Redmi Note 9 Pro.
Piter.tv 13:48
Здоровье

Глава Хакасии оценил готовность медиков

Готовность медицинских служб оценил сегодня и глава региона.
Республиканская Телевизионная Сеть 10:24
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Экономика

Срок подачи деклараций НДФЛ могут перенести

Российские власти могут перенести срок подачи деклараций по НДФЛ в 2020 году.
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Экономика

РАЭК просят отложить введение маркировки по всем группам товаров

В РАЭК отмечают, что согласно распоряжению правительства РФ №792, в 2020 году наступает срок обязательной регистрации в системе маркировки для большинства товарных категорий, включенных в список товаров, в отношении которых действует маркировка, а к концу 2020 года будет запрещена продажа немаркированных товаров.
ТАСС 06:23
Здоровье

Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет

«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.
RT на русском 13:23
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