Коронавирус
Аргументы и ФактыКудрин заявил, что сокращения расходов бюджета не будет
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что сокращении расходов бюджета России в текущем году не будет при любом варианте развития экономики, сообщает ТАСС.
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Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Здоровье
В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
Спорт
Саблист сборной РФ Даниленко сообщил о симптомах коронавируса
По словам Даниленко, симптомы коронавируса появились у него. а также у проживающей с ним шпажистки сборной Дарьи Мартынюк, однако на данный момент они еще не смогли сдать енобходимый тест.
Киберспорт
Epic Games представила грядущие эксклюзивы своего магазина в новом ролике
Компания Epic Games опубликовала ролик, в котором продемонстрировала эксклюзивы своего магазина.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Армия и оружие
Экстраординарный эксперимент: в США отрабатывают передачу власти военным
Сверхсекретные планы чрезвычайных ситуаций подготовлены не только для защиты столицы страны — Вашингтона, но и для возможного введения в США в той или иной форме военного положения.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Энергетика
Новак обсудит с нефтяниками ситуацию на рынке
«Планируется обсуждение ситуации на рынке нефти», – уточнил собеседник агентства.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Общество
Выплату соцпособий рекомендовали продлить автоматом из-за вируса
В Минтруде рекомендовали регионам страны автоматически продлить выплату социальных пособий на фоне распространения в России коронавируса.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Футбол
Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил ситуацию с пандемией коронавируса в Словении и России. По его мнению, в Москве она проходит чуть мягче.
Общество
В России за сутки выявили больше 60 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявили еще 61 случай коронавируса.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Игры
В DOOM Eternal можно запустить DOOM и DOOM 2
Студия id Software добавила в DOOM Eternal полные версии DOOM и DOOM 2. Их можно запустить через компьютер, расположенный в Крепости Рока (на базе игрока).
Интернет
Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео
Массовый переход сотрудников российских компаний (начался примерно 16–17 марта) на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.
Спорт
США призвали перенести Олимпиаду в Токио
Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпиаду в Токио, которая должна пройти в 2020 году.
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Происшествия
В Магадане женщина встала на защиту мужчины, насиловавшего ее дочь
Следователи в Магадане завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии в отношении ребенка на протяжении девять лет, мать девочки при этом встала на защиту насильника, сообщает во вторник СУСК России по региону.
Гаджеты
Стартовали предварительные заказы на Xiaomi Redmi Note 9S
По последним данным, Redmi Note 9S является глобальной версией ранее представленного смартфона Redmi Note 9 Pro.
Здоровье
Глава Хакасии оценил готовность медиков
Готовность медицинских служб оценил сегодня и глава региона.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Экономика
Срок подачи деклараций НДФЛ могут перенести
Российские власти могут перенести срок подачи деклараций по НДФЛ в 2020 году.
Экономика
РАЭК просят отложить введение маркировки по всем группам товаров
В РАЭК отмечают, что согласно распоряжению правительства РФ №792, в 2020 году наступает срок обязательной регистрации в системе маркировки для большинства товарных категорий, включенных в список товаров, в отношении которых действует маркировка, а к концу 2020 года будет запрещена продажа немаркированных товаров.
Здоровье
Попова: у переболевших новым коронавирусом вырабатывается иммунитет
«Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесённого инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — приводит РИА Новости слова Поповой.