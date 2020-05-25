Коронавирус
ТАССКудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет.Коммерсантъ17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
NewInform 09:27
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Общество
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 22:11
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Политика
США отправят в Бразилию тысячу аппаратов ИВЛ
Власти США отправят Бразилии тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Совета национальной безопасности США.
РИА Новости 21:38
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Кино
Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III
Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.
Игромания.ру вчера в 08:42
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Общество
На Сахалине и Курилах определены места добычи лососей
На очередном заседании региональной комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб определены места добычи и места постановок ставных орудий лова в промысловых районах Сахалина и Курил.
Сахалин.Инфо 20:39
Армия и оружие
Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс
Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru 14:55
Экономика
России предрекли череду карантинов до 2021 года
Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru 21 мая в 19:48
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 22 мая в 10:19
Путешествия
Кипр начнет восстановление международного авиасообщения с 9 июня
Правительство Кипра с 9 июня приступит к постепенному снятию ограничений в отношении международных рейсов в аэропорты Ларнаки и Пафоса и из них, говорится в сообщении информационного офиса кипрского кабмина (на греческом языке).
Forbes 22 мая в 14:16
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК 22:31
Футбол
Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл»
Главный тренер «Далянь Про» Рафаэль Бенитес может вернуться в АПЛ. Специалист вновь желает возглавить «Ньюкасл Юнайтед».
Бомбардир.ру 16:34
Общество
Больные коронавирусом работали на стройке в Иркутске
У всех домочадцев, 291 человека, начали брать анализы на COVID-19, но 90 человек решили скрыться и уехали на стройку, где и жили.
АиФ Иркутск 21:34
Спорт
Турник вместо лекарства. Как Ганнибал Кинг стал королём воркаута
Чемпионат 22 мая в 13:15
Недвижимость
Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%
Объемы выданной в России ипотеки в апреле упали почти на 40%, следует из данных Объединенного кредитного бюро («Известия» с ними ознакомились).
Известия 17:01
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Джанер: Франк де Бур уничтожил мою карьеру
Бывший защитник ЦСКА и «Интера» Джанер Эркин подверг критике экс-наставника миланского клуба Франка де Бура.
Чемпионат 17:01
Технологии
Microsoft начнет тестировать обновления Windows 10 на 2021 год
В сообщении информационного блога глобальное обновление Windows 10 образца следующего года идет под кодировкой Iron (Fe).
Evo-rus.com вчера в 14:47
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ согласился с новым форматом плей-офф
Формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
News.ru вчера в 00:38
Происшествия
В Чечне заинтересовались создателем «Мужского государства»
В Чечне заинтересовались создателем паблика «Мужское государство» Владиславом Поздняковым, который устраивал травлю женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 20:04
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
Космос
Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный
Газета.Ru 08:55
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
РИА Новости 08:45