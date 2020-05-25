Производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.

Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится

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