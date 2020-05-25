Коронавирус
ТАССКудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
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с чего всё началось
Производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет.Коммерсантъ17:52
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Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Стали известны победители очередного сезона шоу «Танцы со звездами»
Накануне на телеканале «Россия 1» состоялся финал 11-го сезона красочного и популярного шоу «Танцы со звездами».
Радио Комсомольская правда 21:56
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости 18:34
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру вчера в 06:43
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Здоровье
Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Lenta.ru 15:11
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
Происшествия
Автомобиль с тремя людьми упал в реку в Приморье
В Приморском крае упал в реку автомобиль, в котором находились три человека.
Газета.Ru 21:41
Происшествия
В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56
Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
ТАСС 22:53
Экономика
Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 13:03
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Происшествия
В Якутии в ДТП погибли две женщины
SakhaPress.ru 23:13
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Vprognoze.ru 04:07
Игры
В Сети показали новые скриншоты Fallout 4: New Vegas
Создатели Fallout 4: New Vegas показали в Сети новые скриншоты видеоигры с изображением пейзажей.
Актуальные Новости 11:43
Происшествия
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК «Ясный»
Российская газета 16:21
Гаджеты
В РФ уже можно купить новейший смартфон Huawei за 11 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч
Одной из главных особенностей Huawei Y6p является очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч.
Dgl.ru 17:11
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru вчера в 10:05
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
Вести.Ru 18:36
Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе в России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе в России.
RT на русском 22:30
Наука
Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor 22 мая в 10:08
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43