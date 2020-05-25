Коронавирус

ТАССТАССКудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Производство нефти в России не упадет, но такой ренты, которая была последние 20 лет, у нас уже не будет.
Коммерсантъ17:52

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Кудрин: уровень добычи нефти в России не снизится

Московский Комсомолец22:08

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

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Кудрин оценил влияние пандемии на добычу нефти в РФ

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Кудрин: снижение госрегулирования малого бизнеса является первостепенной задачей

ТАСС21:26

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

Ведомости21:42
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Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи

Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
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Стали известны победители очередного сезона шоу «Танцы со звездами»

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Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

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Коммерсантъ 05:50
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Происшествия

Пожар в больнице в Приморье локализовали

ТАСС 20:19
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Общество

Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

Lenta.ru 05:06
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости 18:34
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Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
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Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
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Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
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Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
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Наука

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В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
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Происшествия

Автомобиль с тремя людьми упал в реку в Приморье

В Приморском крае упал в реку автомобиль, в котором находились три человека.
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Шоу-бизнес

Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

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В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56

Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
ТАСС 22:53
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Экономика

Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу

В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
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При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

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Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе в России.
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Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

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ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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