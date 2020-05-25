Экономика
ТАССКудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Происшествия
Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
Вести.Ru вчера в 14:40
Политика
Пушков предположил итог заигрывания Лукашенко с Западом
Исторические преценденты однозначно говорят, чем закончится для Лукашенко заигрывание с Западом, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 21 мая в комментарии изданию «Украина.ру».
ИА Красная Весна 23 мая в 23:07
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Здоровье
Российский ученый начал испытывать на себе вакцину от COVID-19
О ходе исследований ученый рассказал газете ВЗГЛЯД. Сегодня научный мир ищет средство борьбы с коронавирусом – вакцину от COVID-19.
Взгляд.ру 01:06
Здоровье
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
Пожар в больнице в Приморье локализовали
Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.
ТАСС вчера в 20:19
Шоу-бизнес
Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах
News.ru вчера в 07:58
Экономика
Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
Политика
Трамп отдает годовую президентскую зарплату на нужды США
Президент США Дональд Трамп рассказал, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды государства.
Коммерсантъ 00:11
Здоровье
В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом
В пресс-службе городского комитета по здравоохранению заявили, что резкий рост числа жертв коронавируса в Петербурге за последние сутки обусловлен увеличенной интенсивностью работы Комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ.
Что происходит вчера в 07:10
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Происшествия
В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»
ЧП случилось на автодороге в поселке Белый Ильмень - опрокинулась пассажирская "Газель", ехавшая из Астрахани в поселок Володарский.
Российская газета вчера в 12:50
Футбол
Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского»
Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.
Sport24.ru вчера в 19:46
Политика
Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода
Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.
Rusvesna.su вчера в 18:00
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: ливень, град
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 23:43
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
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Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом
«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24
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Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 23 мая в 06:36
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Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы
Коммерсантъ вчера в 20:44
Общество
Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок
Минпросвещения запустило всероссийскую акцию в поддержку выпускников "Последний звонок - 2020" в онлайне.
Российская газета 23 мая в 04:05
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита установили на могиле Юлии Началовой
Народные новости вчера в 20:07
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском вчера в 08:53
Политика
МИД ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков скептически прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва нарушает свои обязательства в рамках Договора по открытому небу.
Вечерняя Москва 23 мая в 17:38
Экономика
Абрамович отложил покупку угольного актива в Кузбассе
В феврале 2020 года стало известно, что основные собственники Evraz начали выкуп этого актива у ВЭБа.
РБК 01:02
Здоровье
В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе
Страх и дезинформация спровоцировали появление опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19.
Российская газета вчера в 23:22
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv 22 мая в 02:44
Общество
В Московской области отменили пропускной режим
РИА Новости 23 мая в 01:54