Экономика
ТАССКудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
Discover24 вчера в 14:42
Общество
Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.
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Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемых в перестрелке, устроенной в жилищном комплексе "Ясный" на юге Москвы.
РИА Новости вчера в 20:19
Общество
Президента Австрии застали в ресторане, который должен был быть закрыт
Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали.
REGNUM вчера в 12:50
Авто
Без кредита в 5,5 млрд долларов компания Renault может обанкротиться
Французское правительство в настоящее время взвешивает все за и против того, стоит ли давать Renault кредит в размере 5,5 миллиардов долларов, чтобы помочь компании выдержать пандемию коронавируса.
CarsWeek.ru 22 мая в 14:28
Армия и оружие
Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс
Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
Происшествия
Глава Партизанска помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы
РИА Новости вчера в 21:30
Общество
Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек
Абакан, 25 мая 2020, 07:13 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 мая в правительстве республики.
REGNUM 00:13
Происшествия
Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми
Екатеринбург, 25 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге трое граждан 1980−1986 года рождения обвинены в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних.
REGNUM 00:37
Недвижимость
В России рухнула выдача ипотеки
Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов.
Lenta.ru 01:31
Здоровье
Врач рассказал, как беременные переносят коронавирус
Беременные в 80-90 % случаев переносят коронавирусную инфекцию в легкой или среднетяжелых формах.
ФедералПресс 00:58
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru вчера в 01:38
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
Общество
Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы
Коммерсантъ вчера в 20:44
Экономика
Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»
Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
Здоровье
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Технологии
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 00:24
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
В Московском регионе постепенно начинают открывать МФЦ
Работа многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ) возобновляется с понедельника в Московском регионе в ограниченном режиме.
ТАСС вчера в 17:27
Здоровье
В Приамурье с начала эпидемии умерли пять пациентов с коронавирусом
Пять человек, у которых тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, скончались в Амурской области с начала эпидемии COVID-19, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 01:28
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Экономика
Абрамович отложил покупку угольного актива в Кузбассе
В феврале 2020 года стало известно, что основные собственники Evraz начали выкуп этого актива у ВЭБа.
РБК 01:02
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
Энергетика
Цены на нефть растут в понедельник утром
По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на североморскую нефть Brent выросли на полпроцента, до 35,3 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 23:23
Наука
Прародину коренных американцев нашли у Байкала
Прародину коренных американцев нашли у Байкала.
Evo-rus.com 22 мая в 02:59
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 23 мая в 19:59