Экономика

ТАССТАССКудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

Подробнее о событии

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

РБК01:01

Кудрин: уровень добычи нефти в России не снизится

Московский Комсомолецвчера в 22:08

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Коммерсантъвчера в 17:52

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

URA.Ruвчера в 22:34

Кудрин рассказал, как помочь малому бизнесу после COVID-19

РЕН ТВвчера в 21:33

Кудрин: снижение госрегулирования малого бизнеса является первостепенной задачей

ТАССвчера в 21:26

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

Ведомостивчера в 21:42
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Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

Discover24 вчера в 14:42
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Общество

Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.
RT на русском 00:12
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Происшествия

Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео

Телеканал "360" опубликовал видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемых в перестрелке, устроенной в жилищном комплексе "Ясный" на юге Москвы.
РИА Новости вчера в 20:19
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Общество

Президента Австрии застали в ресторане, который должен был быть закрыт

Директор ресторана пояснил, что закрыл заведение как положено, в 23:00, а президент и его супруга просто сидели на летней веранде, которая на ночь не закрывается, и беседовали.
REGNUM вчера в 12:50
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Авто

Без кредита в 5,5 млрд долларов компания Renault может обанкротиться

Французское правительство в настоящее время взвешивает все за и против того, стоит ли давать Renault кредит в размере 5,5 миллиардов долларов, чтобы помочь компании выдержать пандемию коронавируса.
CarsWeek.ru 22 мая в 14:28
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Армия и оружие

Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс

Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
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Происшествия

Глава Партизанска помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы

РИА Новости вчера в 21:30
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Общество

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек

Абакан, 25 мая 2020, 07:13 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 мая в правительстве республики.
REGNUM 00:13
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Происшествия

Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми

Екатеринбург, 25 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге трое граждан 1980−1986 года рождения обвинены в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних.
REGNUM 00:37
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Недвижимость

В России рухнула выдача ипотеки

Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов.
Lenta.ru 01:31
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Здоровье

Врач рассказал, как беременные переносят коронавирус

Беременные в 80-90 % случаев переносят коронавирусную инфекцию в легкой или среднетяжелых формах.
ФедералПресс 00:58
Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru вчера в 01:38
9,8K
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
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Общество

Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы

Коммерсантъ вчера в 20:44
13
Экономика

Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
Здоровье

Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
РИА Новости вчера в 16:19
177
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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Технологии

Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран

Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
Общество

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 00:24
113
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
734
Общество

В Московском регионе постепенно начинают открывать МФЦ

Работа многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ) возобновляется с понедельника в Московском регионе в ограниченном режиме.
ТАСС вчера в 17:27
2
Здоровье

В Приамурье с начала эпидемии умерли пять пациентов с коронавирусом

Пять человек, у которых тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, скончались в Амурской области с начала эпидемии COVID-19, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 01:28
Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Live24 вчера в 08:40
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Экономика

Абрамович отложил покупку угольного актива в Кузбассе

В феврале 2020 года стало известно, что основные собственники Evraz начали выкуп этого актива у ВЭБа.
РБК 01:02
Политика

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
1,8K
Энергетика

Цены на нефть растут в понедельник утром

По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на североморскую нефть Brent выросли на полпроцента, до 35,3 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 23:23
Наука

Прародину коренных американцев нашли у Байкала

Прародину коренных американцев нашли у Байкала.
Evo-rus.com 22 мая в 02:59
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Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 23 мая в 19:59
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