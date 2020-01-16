Политика
КоммерсантъКудрин заявил о надежде на реформы после смены правительства
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что со сменой правительства у него появилась надежда на реформы. По его словам, глава ФНС и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин умеет учитывать интересы бизнеса и государства.
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Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Музыка
Автор песни Лепса подтвердил сотрудничество с Мишустиным
Поэт Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил, что автором музыки к композиции выступил кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин.
Политика
Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
Политика
Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства
Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Происшествия
В Коми за взятку задержали министра МВД
В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
Происшествия
SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Общество
В Сбербанке объяснили комиссию за прием доллара со «следами кокаина»
Комиссию за прием валюты у посетителя Сбербанка взяли только из-за наличия загрязнений, а не их характера.
Интернет
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
В Брянске администрация школы №22 пообещала уволить учительницу русского языка и литературы за нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Политика
Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Общество
Михалков ответил Жириновскому на его предложение о смене гимна России
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить гимн РФ.
Армия и оружие
Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) опроверг информацию, что вооруженные силы США препятствовали российскому патрулированию в провинции Хасеке.
Общество
Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку
Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» на зимних сборах
Определились соперники футбольного клуба "Зенит" по товарищеским матчам во время зимних сборов, сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Политика
На Украине открыли дело о хакерских атаках на компанию Burisma
Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.
Политика
Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Энергетика
Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти
Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Общество
Louis Vuitton купил один из крупнейших алмазов в мире
Исполнительный директор модного дома Майкл Бёрки отказался назвать цену приобретения, однако сообщил, что она составляет миллионы.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
Политика
Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Владимира Путина о приоритете Конституции над международным правом, заявил, что это не уникальная ситуация.
Наука
Впервые создали робота из живых клеток
Американские инженеры из Университета Вермонта впервые смогли сделать робота из живых клеток.
Политика