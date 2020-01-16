Политика

КоммерсантъКоммерсантъКудрин заявил о надежде на реформы после смены правительства

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что со сменой правительства у него появилась надежда на реформы. По его словам, глава ФНС и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин умеет учитывать интересы бизнеса и государства.
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Кудрин: смена премьер-министра и кабмина дает надежду на проведение в России ряда реформ

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Кудрин заявил о надежде на реформы после смены правительства

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Кудрин: смена правительства и премьера дает надежду на реформы

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Кудрин рассказал о надеждах от смены правительства РФ

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Кудрин связал увольнение Медведева с надеждой на проведение реформ

Московский Комсомолец04:14

Кудрин — о Мишустине: Он чувствует нерв цифровизации

Life.ru05:05
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В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

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В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
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Lenta.ru 07:40
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Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности российского премьер-министра Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности.
RT на русском 08:28
Политика

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Госдума дала согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
РБК 07:27
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В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
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Самолет SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
BFM.ru 08:04
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

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Комиссию за прием валюты у посетителя Сбербанка взяли только из-за наличия загрязнений, а не их характера.
РИА Новости 06:30
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Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru 06:25
Общество

«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку

В Брянске администрация школы №22 пообещала уволить учительницу русского языка и литературы за нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Газета.Ru вчера в 12:02
Политика

Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве

Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
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Общество

Михалков ответил Жириновскому на его предложение о смене гимна России

Режиссёр Никита Михалков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сократить гимн РФ.
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Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
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Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ

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Национальная полиция Украины возбудила дело о возможных хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний, в том числе Burisma и студии "Квартал 95" после того, как стало известно об изучении этих данных американской разведкой.
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Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
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