Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что со сменой правительства у него появилась надежда на реформы. По его словам, глава ФНС и кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин умеет учитывать интересы бизнеса и государства.

Кудрин заявил о надежде на реформы после смены правительства

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