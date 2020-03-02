Экономика
REGNUMКудрин заявил о рисках для российской экономики из-за коронавируса
Прогноз о росте экономики России в 2020 году на уровне 1,9% является весьма оптимистичной оценкой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 марта заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.
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Кудрин: СП считает оптимистичным правительственный прогноз роста экономики РФ в 2020 году
Финмаркет02 марта в 06:26
Кудрин: Чтобы снизить уровень бедности, необходимо внедрять больше адресных мер поддержки
Аргументы недели02 марта в 13:48
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