Прогноз о росте экономики России в 2020 году на уровне 1,9% является весьма оптимистичной оценкой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 марта заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

Кудрин заявил о рисках для российской экономики из-за коронавируса

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