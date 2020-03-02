Экономика

REGNUMREGNUMКудрин заявил о рисках для российской экономики из-за коронавируса

Прогноз о росте экономики России в 2020 году на уровне 1,9% является весьма оптимистичной оценкой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 марта заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.
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Кудрин: СП считает оптимистичным правительственный прогноз роста экономики РФ в 2020 году

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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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