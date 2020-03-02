Экономика
REGNUMКудрин заявил о рисках для российской экономики из-за коронавируса
Прогноз о росте экономики России в 2020 году на уровне 1,9% является весьма оптимистичной оценкой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 марта заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.
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Кудрин: СП считает оптимистичным правительственный прогноз роста экономики РФ в 2020 году
Финмаркет02 марта в 06:26
Кудрин: Чтобы снизить уровень бедности, необходимо внедрять больше адресных мер поддержки
Аргументы недели02 марта в 13:48
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Шоу-бизнес
Певица Нюша поделилась забавными фото своей дочери Симбы
Певица Анна Шурочкина поделилась забавными фото своей дочери Симбы в соцсетях.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Политика
CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Вирджинии
Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния согласно прогнозам телеканала CNBS.
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Биатлон
МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей
Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Политика
В Раду внесли проект постановления об отставке Гончарука
«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», — говорится в документе.
Политика
Сенатор Клишас объяснил упоминающую бога поправку в конституции
Сенатор, сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию Андрей Клишас объяснил поправку в основной закон России, упоминающую бога.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Общество
Экс-министр Абызов женится в СИЗО
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Кино
Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о похоронах Сталина
Кино
Российский фильм «Спутник» покажут на фестивале в Нью-Йорке
Авто
BMW представила обновленный логотип
Немецкая компания BMW показала обновленный логотип, выполненный без традиционного черного ободка.
Политика
Дмитрий Песков ответил на критику поправок в Конституцию от РПЦ
Песков подчеркнул, что государство лишь «берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».
Политика
Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Шоу-бизнес
Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ
Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Происшествия
СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве
Общество
Москва закупила без конкурса медицинские маски на 200 млн рублей
На сайте госзакупок появилась информация о том, что Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы закупил без конкурса у компании "КИТ" медицинские маски на 200 млн рублей.
Авто
Volkswagen ID.4 станет первым кроссовером марки на батарейках
Фото: Volkswagen Сообщается, что новинка сможет проехать около 500 километров на одном заряде.
Здоровье
В Польше зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом
Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше, сообщил министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский на пресс-конференции в Варшаве "Это пациент, который приехал из Германии", - сказал министр.