Экономика

URA.RuURA.RuКудрин заявил о спаде российской экономики

Рост российской экономики в 2020 году будет ближе к нулю, а дефицит бюджета составит 2% валового внутреннего продукта. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете федерации. «Темпы экономического роста будут ближе к нулю в этом году», — приводит его слова RNS.
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Алексей Кудрин
Темпы экономического роста приблизятся к нулевым значениям в этом году, соответственно, будут ниже все остальные показатели с точки зрения увеличения реальных доходов населения.
— Алексей Кудрин, российский политикPravda.Ru 05:44

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