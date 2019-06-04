Темпы экономического роста приблизятся к нулевым значениям в этом году, соответственно, будут ниже все остальные показатели с точки зрения увеличения реальных доходов населения.

Рост российской экономики в 2020 году будет ближе к нулю, а дефицит бюджета составит 2% валового внутреннего продукта. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления в Совете федерации. «Темпы экономического роста будут ближе к нулю в этом году», — приводит его слова RNS.

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