Экономика

Lenta.ruLenta.ruКудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать698

Подробнее о событии

Кудрин допустил нулевой рост экономики по итогам года

РБК09:46

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

РИА Новости07:48

Кудрин спрогнозировал динамику ВВП России при нефти по $35 за баррель

Интерфакс08:17

Кудрин предупредил о возможном росте бедности

Коммерсантъ08:11

Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Ведомости08:02

Кудрин ожидает рост экономики России в 2020 году около нуля

RT на русском07:48

Кудрин считает безнадежно устаревшим прогноз в основе бюджета 2020 года

ТАСС08:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:54, Ашберн
Общество

В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Интерфакс 04:51
Экономика

Дочь Валентины Терешковой получила контракт от московских властей

Департамент здравоохранения Москвы заключил с ООО «Фармсервис», который частично принадлежит дочери известного парламентария Елене Терешковой, первый контракт на поставку медицинских препаратов.
Первое антикоррупционное СМИ 01:51
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Наука

Названы главные факторы смертей от коронавируса

Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:03
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна верит, что ее мать сможет побороть болезнь и поправится.
iReactor 10 марта в 19:06
Фигурное катание

Отменен чемпионат мира по фигурному катанию

Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Росбалт вчера в 16:14
Автоспорт

«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»

Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта.
Российская газета 08:51
Футбол

Роналду останется в Португалии из-за коронавируса у одноклубника

Роналду останется в Португалии до тех пор, пока не улучшится ситуация в Италии из-за коронавируса.
ODDS.ru 05:25
Музыка

Little Big рассказали о своей песне для «Евровидения»

REGNUM 09:01
Биатлон

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен, сообщается в официальном аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter.
РИА Новости 09:47
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Интерфакс 06:23
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с удовлетворением отметили существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:36
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Discover24 вчера в 03:17
Общество

В Европе осталась одна страна без коронавируса

Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.
Интерфакс 05:51
Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Политика

Облдума поддержала превращение Саратова в «Город трудовой доблести»

АиФ Саратов 06:54
Авто

Renault анонсировал обновленный Renault Kaptur для России

В Renault показали, как будет выглядеть обновленная модель Kaptur для российского рынка.
Car.ru 10 марта в 06:31
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Авто

В России появится обновленный Mitsubishi Outlander

Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, ООО "ММС Рус" объявил о начале производства Outlander 2020 модельного года на Калужском заводе "ПСМА Рус".
МонаВиста вчера в 11:43
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Здоровье

Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Вечерняя Москва вчера в 12:51
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Общество

В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
Компания 09:44
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Спорт

ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) оштрафовали на десять миллионов долларов из-за допингового скандала, сообщил глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Руне Андерсен.
РИА Новости 08:49
Политика

Совфед одобрил поправки в Конституцию РФ

Совет Федерации одобрил в среду президентский закон о поправках в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное