Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее при планировании бюджета власти рассчитывали снизить уровень бедности в стране.
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Кудрин предупредил о возможном росте бедности

Коммерсантъ08:11

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ТАСС10:18

Кудрин заявил, что мир стоит на пороге «достаточно чувствительного» кризиса

Интерфакс09:30

Кудрин допустил рост бедности в России в 2020 году

RT на русском10:52

Кудрин дал прогноз развития России при нынешних ценах на нефть

Ведомости08:02

Кудрин прогнозирует нулевой рост экономики РФ в 2020 году при текущем уровне нефтяных цен

ПРАЙМ07:38

Кудрин заявил об угрозе нового кризиса

РИА Новости09:35
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Газета.Ru 10:06
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Модель Avalanche 4x4 появится в металле в течение года и должна быть дополнена Кайеном с серьёзной внедорожной подготовкой, названным Gemballa Tornado 4x4.
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В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
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Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Lenta.ru 10:58
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АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России.
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Мишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
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В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
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Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке

РИА Новости вчера в 19:55
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В Новой Москве начали строительство инфекционной больницы

Столичные власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве, рассказал мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.
РБК 11:16
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 10:53
Спорт

ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов

Вести.Ru 10:18
Происшествия

В Киеве избили главврача Института рака

По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
Rusvesna.su 07:41
Общество

В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
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Политика

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
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Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Lenta.ru 04:08
Общество

«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Вести.Ru 08:37
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
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Армия и оружие

Польский МИД рассказал о планах размещения военнослужащих США в стране

По словам главы польского МИД, в Польше появится несколько военных баз США в разных частях страны, а не одна, так называемая "Форт Трамп".
Военное обозрение 04:12
Политика

Не нефть и газ: Володин назвал главное преимущество России

Нападки на Терешкову Володин назвал атаками на страну. Инициированная ею поправка делает страну сильнее, уверен законодатель.
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Турция перенесет начало туристического сезона

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Экономика

Глава ЕЦБ сообщила о сильном влиянии коронавируса на экономику

Глава ЕЦБ отметила, что европейская экономика нуждается в мерах поддержки для смягчения экономических последствий коронавируса.
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Общество

Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной» XXI века

Мишустин отметил, что, цифровые данные, в отличие от традиционных ресурсов, неисчерпаемы и чем их больше - тем больше добавленной стоимости.
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Армия и оружие

Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

Представленная президенту Турции Реджепу Эрдогану информация об уничтожении восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны России.
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Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения

Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
РИА Новости 02:08
Политика

Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей у России

Индонезия отказалась от планов по закупке у России 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов, пишут СМИ.
Взгляд.ру 10:48
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Валентина Терешкова рассказала, кто попросил ее обнулить сроки Путина

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О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре

Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
РБК вчера в 09:53
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Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании приостановлен. Такое решение вынесло руководство местного футбола на экстренном совещании.
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