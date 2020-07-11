Экономика

РБКРБККудрин заявил о застое в экономике России

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что экономика России находится в застое, так как определенные шаги по ее развитию не предпринимаются.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости08:34

Подробнее о событии

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАСС09:13

Кудрин заявил о застое в экономике России

РБК09:53

Кудрин заявил о застое в России

Lenta.ru09:40

Кудрин сообщил о застое в экономике

РИА Новости18:40

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ08:56

Алексей Кудрин заявил о застое в российской экономике

Говорит Москва08:28

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Газета.Ru08:56
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РИА Новости 13:32
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

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Экономика

Путин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля.
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Стадион «Баварии» окрасят в цвета ЛГБТ-флага

Стадион "Альянс Арена", на котором выступает мюнхенская "Бавария" в субботу будет подсвечен в цвета флага ЛГБТ-движения.
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Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса

В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
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