Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

с чего всё началось

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что экономика России находится в застое, так как определенные шаги по ее развитию не предпринимаются.

Кудрин заявил о застое в экономике России

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