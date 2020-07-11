Экономика
РБККудрин заявил о застое в экономике России
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что экономика России находится в застое, так как определенные шаги по ее развитию не предпринимаются.
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с чего всё началось
Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.РИА Новости08:34
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