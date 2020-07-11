Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

с чего всё началось

Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин. «Мне кажется, этот резерв слабо используется: мы могли бы спокойно занять на 2–3 трлн руб. больше и поддержать как население, так и экономику»,— добавил он.

Кудрин заявил о застое в российской экономике

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