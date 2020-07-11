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КоммерсантъКоммерсантъКудрин заявил о застое в российской экономике

Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин. «Мне кажется, этот резерв слабо используется: мы могли бы спокойно занять на 2–3 трлн руб. больше и поддержать как население, так и экономику»,— добавил он.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости08:34

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Кудрин заявил о застое в экономике России

РБК09:53

Кудрин посчитал необходимым дать больше самостоятельности российским регионам

Интерфакс09:35

Кудрин заявил о застое в экономике

РИА Новости08:34

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ08:56

Алексей Кудрин заявил о застое в российской экономике

Говорит Москва08:28

Российской экономике приписали состояние застоя

Газета.Ru08:56

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАСС09:13
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Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика.
Известия 06:20
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Кино

Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии

ToDay News Ufa вчера в 07:12
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
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Общество

В Москве в контрактах на капремонт нашли цифры, написанные исчезающими чернилами

В столице муниципальный депутат Черемушек Елена Селькова при проведении акта приема работ по капремонту лифтов обнаружила, что сумма прописана исчезающими чернилами.
Собеседник 08:17
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Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова обратился к его дочери

Lenta.ru 10:23
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Политика

Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:35
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Происшествия

Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП

Lenta.ru 10:09
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Путешествия

400 тыс. туристов приехали в Крым за последние 10 дней

400 тыс. человек прибыли в Крым за 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других российских регионов.
Известия 08:21
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Общество

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
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Экономика

Для волгоградцев действуют «нулевые» тарифы на страховые взносы

Для предприятий малого и среднего бизнеса, которые пострадали в период пандемии, установлены пониженные тарифы страховых взносов.
Волгоградская правда 07:54
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах

Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском вчера в 07:45
17
Политика

Зеленский заявил о правильности карантина на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.
RT на русском 09:25
Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
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Наука

Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
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Происшествия

Девушка-мотоблогер погибла, врезавшись в трактор в Подмосковье

В Московской области автодороге М8 "Холмогоры" произошло смертельное ДТП с участием девушки-мотоблогера Ксении Никитиной.
Московский Комсомолец 10:42
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Общество

Роскосмос не согласился с Илоном Маском в оценке Королева

Газета.Ru 09:53
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Происшествия

В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь

Российская газета 09:41
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Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море

Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
62
Общество

Сады и парки Петербурга закрыли из-за сильного ветра

В Петербурге из-за сильного ветра закрыли городские парки, сады и скверы. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.
Московский Комсомолец 09:31
8
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
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Космос

США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны

Discover24 04:23
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Футбол

«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Политика

Эрдоган призвал уважать решение о смене статуса собора Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
Известия вчера в 15:48
Общество

29 москвичей стали жертвами коронавируса за последние сутки

29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки от болезни, сообщает оперштаб.
Mockva.ru вчера в 16:38
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Происшествия

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
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Армия и оружие

Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет

Российский ЗРК С-500 опережает западные технологии на 15 лет. Оружие может использоваться даже в космосе.
Российская газета 01:45
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Культура

Выбраны лучшие аудиокниги, основанные на произведениях Стивена Кинга

Из обширного списка произведений, которые когда-либо были переведены в формат аудиокниг, читатели выделили "Оно", "Мизери", "Зелёную милю", "Сияние", "Мистер Мерседес" и автобиографическое пособие "Как писать книги".
Ореанда-Новости вчера в 15:19
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
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