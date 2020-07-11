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КоммерсантъКудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин. «Мне кажется, этот резерв слабо используется: мы могли бы спокойно занять на 2–3 трлн руб. больше и поддержать как население, так и экономику»,— добавил он.
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с чего всё началось
Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.РИА Новости08:34
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Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика.
Известия 06:20
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
ToDay News Ufa вчера в 07:12
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Общество
В Москве в контрактах на капремонт нашли цифры, написанные исчезающими чернилами
В столице муниципальный депутат Черемушек Елена Селькова при проведении акта приема работ по капремонту лифтов обнаружила, что сумма прописана исчезающими чернилами.
Собеседник 08:17
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru 10:23
Политика
Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:35
Путешествия
400 тыс. туристов приехали в Крым за последние 10 дней
400 тыс. человек прибыли в Крым за 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других российских регионов.
Известия 08:21
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Экономика
Для волгоградцев действуют «нулевые» тарифы на страховые взносы
Для предприятий малого и среднего бизнеса, которые пострадали в период пандемии, установлены пониженные тарифы страховых взносов.
Волгоградская правда 07:54
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Российский лидер Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности России, в ходе которого обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах.
RT на русском вчера в 07:45
Политика
Зеленский заявил о правильности карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.
RT на русском 09:25
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Происшествия
Девушка-мотоблогер погибла, врезавшись в трактор в Подмосковье
В Московской области автодороге М8 "Холмогоры" произошло смертельное ДТП с участием девушки-мотоблогера Ксении Никитиной.
Московский Комсомолец 10:42
Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
Российская газета 09:41
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море
Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Общество
Сады и парки Петербурга закрыли из-за сильного ветра
В Петербурге из-за сильного ветра закрыли городские парки, сады и скверы. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.
Московский Комсомолец 09:31
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Космос
США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны
Discover24 04:23
Политика
Эрдоган призвал уважать решение о смене статуса собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
Известия вчера в 15:48
Общество
29 москвичей стали жертвами коронавируса за последние сутки
29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки от болезни, сообщает оперштаб.
Mockva.ru вчера в 16:38
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Армия и оружие
Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет
Российский ЗРК С-500 опережает западные технологии на 15 лет. Оружие может использоваться даже в космосе.
Российская газета 01:45
Культура
Выбраны лучшие аудиокниги, основанные на произведениях Стивена Кинга
Из обширного списка произведений, которые когда-либо были переведены в формат аудиокниг, читатели выделили "Оно", "Мизери", "Зелёную милю", "Сияние", "Мистер Мерседес" и автобиографическое пособие "Как писать книги".
Ореанда-Новости вчера в 15:19
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55